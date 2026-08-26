Πώς ο διαβήτης επηρεάζει τον έλεγχο των πεντάλ κατά την οδήγηση

Διαβήτης και οδήγηση: Η νευρική βλάβη μπορεί να κάνει τον έλεγχο των πεντάλ λιγότερο αξιόπιστο.

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Πώς ο διαβήτης επηρεάζει τον έλεγχο των πεντάλ κατά την οδήγηση
ΥΓΕΙΑ
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Για τα περισσότερα άτομα με διαβήτη, η οδήγηση είναι ασφαλής. Αλλά μια νέα μελέτη υπογραμμίζει μια συγκεκριμένη επιπλοκή, που μπορεί να έχει σημασία πίσω από το τιμόνι: τη διαβητική περιφερική νευροπάθεια, η οποία μπορεί να μειώσει την αίσθηση και την επίγνωση της θέσης των πελμάτων.

Σε έναν προσομοιωτή, μόνο οι οδηγοί με νευροπάθεια έκαναν ξαφνικά λάθη στα πεντάλ: πάτησαν το γκάζι όταν χρειάστηκε να φρενάρουν, υποδηλώνοντας ότι η νευρική βλάβη μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά τον έλεγχο του αυτοκινήτου.

Τι διαπίστωσε η νέα μελέτη για τον διαβήτη και την οδήγηση;

Οι ερευνητές μελέτησαν 44 οδηγούς, εκ των οποίων οι 15 είχαν διαβητική περιφερική νευροπάθεια. Κατά τη διάρκεια απαιτητικών τμημάτων μιας προσομοιωμένης διαδρομής, ορισμένοι οδηγοί με νευροπάθεια:

  • πάτησαν κατά λάθος το γκάζι όταν απαιτήθηκε φρενάρισμα. Κανένας οδηγός χωρίς νευροπάθεια δεν έκανε αυτό το λάθος
  • κοίταξαν επίσης προς τα κάτω προς τα πόδια τους, προφανώς χρησιμοποιώντας την όραση για να επιβεβαιώσουν τη θέση των πελμάτων τους

Οι ερευνητές προτείνουν ότι η κατεστραμμένη αισθητηριακή ανάδραση από τα πέλματα και τους αστραγάλους θα μπορούσε να δυσκολέψει την γρήγορη αναγνώριση του πεντάλ που αγγίζει το πόδι.

Ωστόσο, αυτή ήταν μια μικρή μελέτη προσομοίωσης. Δεν μέτρησε ατυχήματα στον πραγματικό κόσμο και δεν μπορεί να δείξει ότι όλοι με διαβητική νευροπάθεια θα κάνουν λάθη στα πεντάλ.

περιφερικη νευροπαθεια

Γιατί η διαβητική νευροπάθεια μπορεί να επηρεάσει την οδήγηση

Η διαβητική περιφερική νευροπάθεια επηρεάζει συνήθως τα πόδια και τα πέλματα, προκαλώντας μούδιασμα, μυρμήγκιασμα, πόνο, αδυναμία και απώλεια αίσθησης.

Η οδήγηση εξαρτάται επίσης από την ιδιοδεκτικότητα: την ικανότητα να αισθάνεται κανείς πού βρίσκεται ένα μέρος του σώματος χωρίς να το κοιτάζει. Όταν τα σήματα από το πέλμα και τον αστράγαλο γίνονται λιγότερο αξιόπιστα, η εκτίμηση της θέσης του ποδιού και η ακριβής μετακίνηση του πέλματος μεταξύ γκαζιού και φρένου μπορεί να γίνει πιο δύσκολη, ιδιαίτερα όταν απαιτείται γρήγορη απόκριση.

Τι λένε προηγούμενες σχετικές έρευνες;

Η νέα μελέτη επεκτείνει και ενισχύει προηγούμενα ερευνητικά στοιχεία.

Σε μια μελέτη προσομοίωσης του 2019 οι οδηγοί με διαβητική περιφερική νευροπάθεια έδειξαν χειρότερη αίσθηση θέσης αστραγάλου, μειωμένη μυϊκή λειτουργία και λιγότερο ελεγχόμενη χρήση του γκαζιού από τους οδηγούς με διαβήτη αλλά χωρίς νευροπάθεια και από τους υγιείς συμμετέχοντες της ομάδας ελέγχου.

Η τελευταία έρευνα του 2026 προχωρά περαιτέρω, καταγράφοντας την επικίνδυνα κακή χρήση των πεντάλ (επιτάχυνση αντί για φρενάρισμα) μόνο μεταξύ οδηγών με περιφερική νευροπάθεια. Παρέχει έναν εύλογο μηχανισμό για ένα πρόβλημα ασφάλειας, που έχει ήδη προταθεί από προηγούμενη έρευνα, αν και εξακολουθούν να απαιτούνται μεγαλύτερες μελέτες στον πραγματικό κόσμο.

αντρας με ενοχληση στα πελματα

Σημαίνει αυτό ότι όποιος έχει διαβήτη πρέπει να σταματήσει να οδηγεί;

Όχι βέβαια. Τα περισσότερα άτομα με διαβήτη μπορούν να οδηγούν με ασφάλεια. Η οδήγηση μπορεί να επηρεαστεί από υπογλυκαιμία, απώλεια όρασης και νευροπάθεια, αλλά ο κίνδυνος εξαρτάται από το άτομο.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τα άτομα των οποίων η νευροπάθεια επηρεάζει την ικανότητά τους να οδηγούν ένα όχημα να ζητούν συμβουλές υγειονομικής περίθαλψης, ενώ οι γιατροί τους οφείλουν να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές (π.χ. την Τροχαία ή το υπουργείο συγκοινωνιών) αν κρίνουν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Οι τακτικοί έλεγχοι ποδιών είναι σημαντικοί, επειδή η νευροπάθεια μπορεί μερικές φορές να αναπτυχθεί με λίγα εμφανή συμπτώματα.

Νέο μούδιασμα, αδυναμία, απώλεια αίσθησης ή δυσκολία στην εκτίμηση του πού βρίσκονται τα πόδια σας στα πεντάλ θα πρέπει να οδηγήσει σε ιατρική αξιολόγηση αντί να προσπαθείτε απλώς να αντισταθμίζετε τη δυσκολία κοιτάζοντας διαρκώς προς τα κάτω καθώς οδηγείτε.

Συχνές Ερωτήσεις

Μπορεί να υπάρχει διαβητική νευροπάθεια χωρίς πόνο στο πόδι;

Ναι. Η νευροπάθεια μπορεί να προκαλέσει μούδιασμα αντί για πόνο και ορισμένα άτομα έχουν λίγα αισθητά συμπτώματα. Οι τακτικές εξετάσεις του διαβητικού ποδιού μπορούν να εντοπίσουν απώλεια αίσθησης, η οποία διαφορετικά θα μπορούσε να μην γίνει αντιληπτή.

Είναι το χαμηλό σάκχαρο στο αίμα ξεχωριστός κίνδυνος οδήγησης;

Ναι. Η υπογλυκαιμία μπορεί να επηρεάσει την προσοχή, την κρίση και τον χρόνο αντίδρασης ανεξάρτητα από τη νευροπάθεια. Τα άτομα σε θεραπείες που μπορούν να προκαλέσουν χαμηλή γλυκόζη στο αίμα θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες οδήγησης του γιατρού τους και των αρμοδίων αρχών οδικής ασφάλειας.

Συμπέρασμα

Η μελέτη δεν υποδηλώνει ότι ο καθαυτός διαβήτης καθιστά κάποιον μη ασφαλή οδηγό. Εστιάζει σε κάτι πιο συγκεκριμένο: η νευρική βλάβη στα πόδια μπορεί να επηρεάσει τις αισθητηριακές πληροφορίες που απαιτούνται για τον έλεγχο των πεντάλ του αυτοκινήτου.

Τα ευρήματα ενισχύουν προηγούμενες έρευνες σε προσομοιωτές, αλλά χρειάζονται ακόμη επιβεβαίωση σε μελέτες πραγματικού κόσμου. Οι αλλαγές στην αίσθηση ή τον έλεγχο των ποδιών αξίζουν προσοχής όχι μόνο για την υγεία των ποδιών, αλλά και για την ασφάλεια της οδήγησης.

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