Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Κρίσιμη η εκπαίδευση περισσότερων πολιτών στην ΚΑΡΠΑ

Χρειάζεται εθνική στρατηγική για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, τονίζει Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία

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Αιφνίδιος καρδιακός θάνατος: Κρίσιμη η εκπαίδευση περισσότερων πολιτών στην ΚΑΡΠΑ
ΥΓΕΙΑ
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  • Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία προτείνει τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για την πρόληψη και αντιμετώπιση του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου με συμμετοχή όλων των φορέων.
  • Η εκπαίδευση περισσότερων πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) θεωρείται κρίσιμη για τη σωτηρία ζωών στα πρώτα λεπτά καρδιακής ανακοπής.
  • Η ΕΚΕ καλεί την Πολιτεία και τους φορείς σε διάλογο για οργανωμένη πρόληψη και φροντίδα, συνδυάζοντας ενημέρωση, εκπαίδευση και σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους.
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Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία (ΕΚΕ) αναδεικνύει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης και Αντιμετώπισης του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου, με τη συμμετοχή της Πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας, των εξειδικευμένων κέντρων, των συλλόγων ασθενών και οικογενειών και της κοινωνίας των πολιτών.

Όπως επισημαίνει η ΕΚΕ, κανένας φορέας δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνος του το πρόβλημα. Απαιτείται μια οργανωμένη αλυσίδα πρόληψης και φροντίδας, από την ενημέρωση και την εκπαίδευση του πολίτη και την πρωτοβάθμια πρόληψη, έως τα εξειδικευμένα κέντρα και τις σύγχρονες δυνατότητες διάγνωσης και θεραπείας.

Καθοριστικά τα πρώτα λεπτά

Στην καρδιακή ανακοπή, τα πρώτα λεπτά είναι καθοριστικά, τονίζει η ΕΚΕ. Η άμεση έναρξη ΚΑΡΠΑ (Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση) από έναν εκπαιδευμένο πολίτη μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του περιστατικού.

Τα περιστατικά καρδιακής ανακοπής συμβαίνουν καθημερινά, τόσο στα αστικά κέντρα όσο και σε απομακρυσμένους και τουριστικούς προορισμούς. Η πιθανότητα να βρίσκεται γιατρός δίπλα στον ασθενή κατά τα πρώτα κρίσιμα λεπτά είναι περιορισμένη.

Ο εκπαιδευμένος πολίτης μπορεί να αποτελέσει τον κρίσιμο κρίκο που θα κρατήσει τον ασθενή στη ζωή μέχρι να φτάσει η εξειδικευμένη βοήθεια. Για τον λόγο αυτό, η ΕΚΕ θέτει ως σαφή προτεραιότητα την εκπαίδευση όσο το δυνατόν περισσότερων πολιτών στην ΚΑΡΠΑ.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, σε συνεργασία με το European Resuscitation Council, εκπαιδεύει και πιστοποιεί εδώ και 20 χρόνια υγειονομικούς και πολίτες στην ΚΑΡΠΑ. Η εκπαίδευση αυτή δεν μπορεί να αποτελεί γνώση μόνο των επαγγελματιών υγείας. Ήδη έχουν γίνει σημαντικά βήματα από την Πολιτεία, όπως η υποχρεωτική εκπαίδευση των προπονητών στην ΚΑΡΠΑ, σύμφωνα με τον Ν. 4809/2021, η εκπαίδευση του προσωπικού εταιρειών με περισσότερους από 50 εργαζομένους, σύμφωνα με τον Ν. 5239/2025, καθώς και ο υποχρεωτικός προαγωνιστικός έλεγχος με ΗΚΓ και η Κάρτα Αθλητή από το 2017. Η ΕΚΕ τονίζει ότι οι δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης του αιφνίδιου καρδιακού θανάτου, πρέπει να ενισχυθούν περαιτέρω και η εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ να γίνει μέρος της καθημερινής κουλτούρας της κοινωνίας.

Σύμφωνα με την ΕΚΕ, η εθνική στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται σε έξι άξονες:

1. Πρόληψη σε όλες τις ηλικίες

Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας καρδιολογικής φροντίδας και του προληπτικού και -όπου ενδείκνυται- προαγωνιστικού ελέγχου.

2. Εκπαίδευση στην ΚΑΡΠΑ

Συστηματική εκπαίδευση των πολιτών στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση και στην έγκαιρη χρήση Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών.

3. Έγκαιρη αναγνώριση των ομάδων υψηλού κινδύνου

Ιδιαίτερη μέριμνα για οικογένειες με ιστορικό αιφνίδιου θανάτου ή κληρονομικών καρδιοπαθειών, καθώς και για ασθενείς με στεφανιαία νόσο, μυοκαρδίτιδα και άλλες παθήσεις που απαιτούν εξειδικευμένη αξιολόγηση.

4. Αξιοποίηση της σύγχρονης επιστήμης

Καλύτερη αξιοποίηση του οικογενειακού ιστορικού και, όπου υπάρχει ιατρική ένδειξη, πρόσβαση σε γενετικό έλεγχο και συμβουλευτική, σε συνεργασία με εξειδικευμένα κέντρα.

5. Διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας

Στενή συνεργασία της πρωτοβάθμιας καρδιολογίας με τα εξειδικευμένα τριτοβάθμια κέντρα, με συνεχιζόμενη εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας.

6. Συμμαχία με την κοινωνία

Σταθερός συντονισμός της ΕΚΕ με συλλόγους ασθενών, οικογένειες, αθλητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς, καθώς και όλους τους κοινωνικούς και θεσμικούς φορείς.

Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία καλεί την Πολιτεία και όλους τους αρμόδιους φορείς σε άμεσο και ουσιαστικό διάλογο για τη δημιουργία μιας Εθνικής Στρατηγικής Πρόληψης του Αιφνίδιου Καρδιακού Θανάτου, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό, τα δεδομένα και τις δυνατότητες της σύγχρονης επιστήμης.

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