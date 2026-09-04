Στη Θεσσαλονίκη ο Άδωνις Γεωργιάδης - Εγκαίνια στα Κέντρα Υγείας Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά

Επίσκεψη και στο «πολύπαθο» νοσοκομείο Δράμας πραγματοποίησε ο υπουργός Υγείας

Διονυσία Προκόπη, Επιμέλεια

Στη Θεσσαλονίκη ο Άδωνις Γεωργιάδης - Εγκαίνια στα Κέντρα Υγείας Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά
ΥΓΕΙΑ
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  • Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης εγκαινίασε τα πλήρως ανακαινισμένα Κέντρα Υγείας Νέας Μηχανιώνας και Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη.
  • Στο Κέντρο Υγείας Νέας Μηχανιώνας ολοκληρώθηκαν εργασίες ανακαίνισης με προϋπολογισμό 1,73 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνοντας τεχνολογικό εξοπλισμό και προσλήψεις προσωπικού.
  • Το Κέντρο Υγείας Λαγκαδά αναβαθμίστηκε ενεργειακά και λειτουργικά με έργο προϋπολογισμού 1,98 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης.
  • Στο Νοσοκομείο Δράμας καταγράφηκε αύξηση προϋπολογισμού κατά 59,1% και ενίσχυση προσωπικού με επιπλέον γιατρούς και ειδικευόμενους, ενώ λειτουργεί πλέον παθολογοανατομικό εργαστήριο.
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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από χθες, Πέμπτη (03/09/2026), ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, στον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του, που ξεκίνησε την Τρίτη από τον Έβρο. Σήμερα, Παρασκευή, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια στην αιματολογική κλινική του νοσοκομείου «Παπανικολάου», και αύριο θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση του υπουργείου Υγείας, στο περίπτερό του στη ΔΕΘ, με θέμα «Το ΕΣΥ όπως το θες εσύ - Απολογισμός έργου».

Ο κ. Γεωργιάδης παρέστη χθες στα εγκαίνια του κέντρου Υγείας Μηχανιώνας, μαζί με την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη. Στο Κέντρο Υγείας Μηχανιώνας ολοκληρώθηκε πλήρης ανακαίνιση, συνολικού προϋπολογισμού 1.731.233,95 ευρώ. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν εξωτερική θερμοπρόσοψη, αντικατάσταση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωμάτων, κατασκευή νέας στέγης, νέες υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και σύγχρονο σύστημα ψύξης και θέρμανσης. Παράλληλα, τοποθετήθηκαν φωτοβολταϊκά συστήματα, κατασκευάστηκε κέντρο διανομής οξυγόνου, πραγματοποιήθηκαν εσωτερικοί και εξωτερικοί χρωματισμοί και ανακατασκευάστηκαν πλήρως οι χώροι υγιεινής, καθώς και τα μικροβιολογικά και ακτινολογικά εργαστήρια.

«Παραδίδουμε στους πολίτες της Νέας Μηχανιώνας ένα στολίδι. Δεν έχουμε κάνει μόνο πλήρη ανακατασκευή του κέντρου, έχουμε φροντίσει να φέρουμε καινούριο τεχνολογικό εξοπλισμό. Έχουμε φροντίσει να κάνουμε προσλήψεις για να ενισχύσουμε το προσωπικό, έχουμε φροντίσει να βάλουμε κτήριο τηλεϊατρικής και να το συνδέσουμε με όλα τα μεγάλα νοσοκομεία της Ελλάδος για να μπορούν οι γιατροί εάν χρειαστούν να δώσουν μια γνωμάτευση. Με όλα αυτά τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, η άνοδος της παροχής υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας είναι πρωτοφανής. Το ΕΣΥ δεν θα περάσει σε νέα εποχή, έχει ήδη περάσει σε νέα εποχή. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τους δωρητές μας αλλά κυρίως θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, διότι αυτό το μεγάλο έργο της ανακαίνισης των δομών Υγείας ιδιαίτερα των Κέντρων Υγείας, δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς την ενεργό συμμετοχή και συμπαράσταση του προσωπικού του» δήλωσε ο υπουργός Υγείας.

Στο Κέντρο Υγείας Λαγκάδα, στο οποίο επίσης τελέστηκαν εγκαίνια, ολοκληρώθηκε έργο ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης, συνολικού προϋπολογισμού 1.975.644,33 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν πλήρη ανακαίνιση και αναδιαρρύθμιση των χώρων, δημιουργία Ιατρείων Χρονίων Νοσημάτων, θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, καθώς και των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και κλιματισμού. Παράλληλα, εγκαταστάθηκαν φωτοβολταϊκό σύστημα, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος και σύστημα ενεργειακής και κτιριακής διαχείρισης, ενώ πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις προσβασιμότητας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου.

Επίσκεψη στο νοσοκομείο Δράμας

Νωρίτερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης είχε επισκεφθεί δομές υγείας σε Δράμα και Σέρρες. Επισκέφθηκε το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας και παρέστη στα εγκαίνια δυο πλήρως ανακαινισμένων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Κέντρων Υγείας Σερρών και Στρυμονικού.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ο Υπουργός συνομίλησε με το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό, ενημερώθηκε για τη λειτουργία του νοσοκομείου και τις ανάγκες των επιμέρους τμημάτων. Σημειώνεται ότι το νοσοκομείο Δράμας είχε αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα ελλείψεων γιατρών και συγκεκριμένα παθολόγων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, το συγκεκριμένο νοσοκομείο ενισχύεται, τόσο σε χρηματοδότηση όσο και σε προσωπικό. Ο προϋπολογισμός του αυξήθηκε από 8,12 εκατ. ευρώ το 2019 σε 12,92 εκατ. ευρώ το 2025, καταγράφοντας αύξηση 59,1%. Σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2025, σήμερα υπηρετούν επτά περισσότεροι ιατροί, από 57 σε 64, καθώς και 16 περισσότεροι ειδικευόμενοι, από 40 σε 56. Παράλληλα, το Νοσοκομείο, ως προβληματική και άγονη περιοχή κατηγορίας Α, ενισχύεται με νέα οικονομικά κίνητρα, συνολικού μηνιαίου κόστους 27.600 ευρώ. Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στο Παθολογικό Τμήμα. Από έναν μόνιμο παθολόγο τον Σεπτέμβριο του 2025, σήμερα διαθέτει δύο, μετά και τον μόνιμο διορισμό παθολόγου με βαθμό Διευθυντή τον Μάιο του 2026. Οι ειδικευόμενοι Παθολογίας αυξήθηκαν από μηδέν σε 12, ενώ η 4η ΥΠΕ καλύπτει τις εφημεριακές ανάγκες με μετακινήσεις ιατρών.

Μετά την επίσκεψη ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Για το νοσοκομείο της Δράμας είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο. Σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν, έχει αρκετούς περισσότερους γιατρούς σε όλα τα τμήματα και προκηρύσσουμε και άλλες θέσεις. Ανοίξαμε από τον Μάρτιο το παθολογοανατομικό εργαστήριο, που για πρώτη φορά λειτουργεί στο Νοσοκομείο Δράμας και κάνουμε βιοψίες πια στην Δράμα, αντί να αναγκάζεται ο ασθενής να ταξιδεύει να κάνει μια βιοψία. Το εντάξαμε στο Ταμείο Ανάκαμψης, με τα χρήματα που περισσέψανε από τα προηγούμενα έργα, ενώ δεν ήταν ενταγμένο και γι' αυτό έχει πάει λίγο πιο πίσω σε χρόνο παράδοση. Το έργο θα έχει παραδοθεί μέσα στον Οκτώβριο του 2026 και θα έρθω να κάνω τα εγκαίνια. Φτιάχνουμε επίσης καινούργιο φαρμακείο, καινούργιο φυσικοθεραπευτήριο και καινούργια πνευμονολογική κλινική. Έχουμε 12 επιπλέον ειδικευομένους γιατρούς, ένας συγκλονιστικός αριθμός που δείχνει την πρόοδο του νοσοκομείου. Έχουμε 30% μεγαλύτερη παραγωγή απεικονιστικών εξετάσεων. Έχουμε 10% περισσότερα χειρουργεία. Είμαστε γενικά σε όλους τους δείκτες πάρα πολύ ανεβασμένοι. Το νοσοκομείο έχει πια μεγάλη πρόοδο σε όλα τα επίπεδα. Πρέπει να είσαι τυφλός για να μην βλέπεις την πρόοδο του νοσοκομείου. Είμαστε πολύ υπερήφανοι και ευχαριστώ την διοίκηση. Συνεχίζουμε σε μια προσπάθεια για να έχει ο λαός της Δράμας το νοσοκομείο που του αξίζει και που οφείλουμε να του προσφέρουμε. Και γι' αυτό εργαζόμαστε και προχωράμε πολύ καλά».

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