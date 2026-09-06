Η άσκηση «φάρμακο» στη χρόνια οσφυαλγία - Τι δείχνει νέα μελέτη

Καλύτερη λειτουργικότητα στις οκτώ εβδομάδες

Ανθή Κουρεντζή

Η άσκηση «φάρμακο» στη χρόνια οσφυαλγία - Τι δείχνει νέα μελέτη
ΥΓΕΙΑ
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  • Ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα κολύμβησης σε συνδυασμό με εκπαίδευση βελτιώνει τη λειτουργικότητα σε ασθενείς με χρόνια οσφυαλγία μέσα στις πρώτες οκτώ εβδομάδες.
  • Η μείωση της έντασης του πόνου με το πρόγραμμα κολύμβησης είναι μικρή και ενδέχεται να μην έχει κλινική σημασία για όλους.
  • Τα οφέλη από το πρόγραμμα κολύμβησης δεν διατηρούνται μακροπρόθεσμα, καθώς μετά από 52 εβδομάδες τα αποτελέσματα εξισώνονται.
  • Η ομάδα κολύμβησης παρουσίασε περισσότερες, αλλά κυρίως ήπιες, ανεπιθύμητες ενέργειες σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.
  • Η άσκηση πρέπει να εντάσσεται μόνιμα στη ζωή των ασθενών και η επιλογή της πρέπει να γίνεται υπό ιατρική ή φυσικοθεραπευτική καθοδήγηση.
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Το κολύμπι θεωρείται εδώ και χρόνια μία από τις πιο ήπιες μορφές άσκησης για ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στη μέση. Μια νέα μελέτη επιχειρεί να δώσει πιο σαφή απάντηση στο κατά πόσο ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα κολύμβησης μπορεί πραγματικά να βοηθήσει ασθενείς με χρόνια, μη ειδική οσφυαλγία.

Η μελέτη, με την ονομασία EduSwim, συνέκρινε ένα πρόγραμμα κολύμβησης και εκπαίδευσης με την εκπαίδευση μόνο και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός των δύο μπορεί να προσφέρει καλύτερα αποτελέσματα βραχυπρόθεσμα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη λειτουργικότητα.

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Pexels

Πώς έγινε η μελέτη

Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 76 ενήλικες με χρόνια, μη ειδική οσφυαλγία.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε δύο ομάδες. Οι 39 ακολούθησαν ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα κολύμβησης και εκπαίδευσης, με παράλληλη υποστήριξη μέσα από τέσσερις συνεδρίες τηλεϊατρικής με φυσικοθεραπευτή σε διάστημα οκτώ εβδομάδων.

Οι υπόλοιποι 37 αποτέλεσαν την ομάδα ελέγχου και έλαβαν μόνο το εκπαιδευτικό σκέλος, μέσα από έως δύο τηλεσυνεδρίες με φυσικοθεραπευτή.

Οι ερευνητές αξιολόγησαν κυρίως τον βαθμό λειτουργικής δυσκολίας που προκαλούσε η οσφυαλγία, αλλά και την ένταση του πόνου, τον φόβο της κίνησης, την αυτοπεποίθηση στη διαχείριση του πόνου και τη συνολική αίσθηση βελτίωσης των ασθενών.

Καλύτερη λειτουργικότητα στις οκτώ εβδομάδες

Μετά τις πρώτες οκτώ εβδομάδες, η ομάδα που συνδύασε κολύμβηση και εκπαίδευση παρουσίασε μεγαλύτερη βελτίωση στη λειτουργικότητα σε σύγκριση με όσους είχαν λάβει μόνο εκπαιδευτική καθοδήγηση.

Η μέση διαφορά στην κλίμακα Roland Morris Disability Questionnaire ήταν 2,5 μονάδες υπέρ της ομάδας κολύμβησης.

Το αποτέλεσμα δείχνει ότι το πρόγραμμα βοήθησε τους συμμετέχοντες να αντιμετωπίζουν καλύτερα τους περιορισμούς της καθημερινότητας που προκαλούσε η χρόνια οσφυαλγία.

Ωστόσο, το πλεονέκτημα αυτό δεν διατηρήθηκε στις 52 εβδομάδες, γεγονός που δείχνει ότι η αρχική βελτίωση δεν σημαίνει απαραίτητα και μακροχρόνιο αποτέλεσμα.

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Pexels

Τι συνέβη με τον πόνο

Η κολύμβηση φάνηκε να προσφέρει και μια μικρή μείωση στην ένταση του πόνου στις οκτώ εβδομάδες.

Οι ερευνητές, όμως, επισημαίνουν ότι η διαφορά ήταν μικρή και ενδέχεται να μην έχει ουσιαστική κλινική σημασία για όλους τους ασθενείς.

Παρόμοια εικόνα καταγράφηκε και στις υπόλοιπες παραμέτρους: η ομάδα που κολυμπούσε εμφάνιζε γενικά καλύτερα αποτελέσματα στην αρχή, όμως οι διαφορές μειώνονταν όσο περνούσε ο χρόνος.

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Pexels

Περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, αλλά κυρίως ήπιες

Στην ομάδα κολύμβησης καταγράφηκαν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου.

Σχεδόν όλες, ωστόσο, χαρακτηρίστηκαν μη σοβαρές.

Το εύρημα υπενθυμίζει ότι ακόμη και μια άσκηση όπως το κολύμπι δεν είναι απαραίτητα κατάλληλη με τον ίδιο τρόπο για όλους. Η εξατομίκευση, η σωστή τεχνική και η καθοδήγηση από επαγγελματία υγείας μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντικές για ανθρώπους με χρόνια προβλήματα μέσης.

Τι σημαίνουν τα ευρήματα

Η μελέτη δεν δείχνει ότι το κολύμπι «θεραπεύει» τη χρόνια οσφυαλγία. Δείχνει, όμως, ότι όταν εντάσσεται σε ένα οργανωμένο, εξατομικευμένο πρόγραμμα και συνοδεύεται από σωστή εκπαίδευση, μπορεί να βοηθήσει ορισμένους ασθενείς να κινηθούν καλύτερα και να αντιμετωπίσουν ευκολότερα την καθημερινότητά τους, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα.

Το γεγονός ότι τα οφέλη δεν παρέμειναν έναν χρόνο αργότερα υπογραμμίζει και μια ευρύτερη αρχή στη διαχείριση της χρόνιας οσφυαλγίας: η άσκηση πιθανότατα χρειάζεται να αποτελεί σταθερό μέρος της καθημερινότητας και όχι μόνο μια παρέμβαση λίγων εβδομάδων.

Για τους ασθενείς με επίμονο πόνο στη μέση, η επιλογή άσκησης καλό είναι να γίνεται σε συνεργασία με γιατρό ή φυσικοθεραπευτή, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν άλλα προβλήματα υγείας, έντονος πόνος ή συμπτώματα που επιδεινώνονται με την κίνηση.

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