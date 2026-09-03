Ακόμη και ένα ποτό την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από διάφορους τύπους καρκίνου

Snapshot Ένα μόνο ποτό την ημέρα μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο θανάτου από καρκίνους όπως του μαστού, προστάτη, παχέος εντέρου, στομάχου, παγκρέατος, ήπατος και κεφαλής-τραχήλου.

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού είναι η κύρια αιτία θανάτου από αλκοόλ σε άνδρες 20-54 ετών, ενώ ο καρκίνος του μαστού είναι η κύρια αιτία σε γυναίκες.

Το αλκοόλ μεταβολίζεται σε ακεταλδεΰδη, μια καρκινογόνο ουσία που βλάπτει το DNA και προκαλεί φλεγμονή, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρκίνου.

Η επίδραση του αλκοόλ στον κίνδυνο καρκίνου διαφέρει ανά ηλικία και φύλο, με τις γυναίκες και τους νεότερους άνδρες να χρειάζονται μικρότερη ποσότητα αλκοόλ για να αυξηθεί ο κίνδυνος.

Η μελέτη προτείνει μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο για τη βελτίωση της υγείας και μείωση του κινδύνου καρκίνου. Snapshot powered by AI

Το αλκοόλ ενδέχεται να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στους θανάτους από διάφορους τύπους καρκίνου στις Ηνωμένες Πολιτείες από ό,τι ήταν γνωστό μέχρι σήμερα, προειδοποιεί μια νέα μελέτη.

«Αν και είναι αλήθεια ότι η συνολική θνησιμότητα από καρκίνο έχει μειωθεί, διαπιστώσαμε ότι το ποσοστό των θανάτων από καρκίνο που αποδίδονται αναλογικά στο αλκοόλ έχει διπλασιαστεί στα άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω τα τελευταία 33 χρόνια», δήλωσε ο συγγραφέας της μελέτης, ο Dr. Τσινμάι Τζάνι, στο CNN.

Η αύξηση του κινδύνου θανάτου αφορά τους καρκίνους του μαστού, του προστάτη, του παχέος εντέρου, του ορθού, του στομάχου, του παγκρέατος και του ήπατος, καθώς και τους καρκίνους της κεφαλής και του τραχήλου, όπως διαπίστωσε η έρευνα.

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«Γενικά, γνωρίζουμε ότι το αλκοόλ συνδέεται στενά με τη θνησιμότητα από καρκίνο του ήπατος», δήλωσε ο Τζάνι, επικεφαλής κλινικός ερευνητής στην ογκολογία στο Sylvester Comprehensive Cancer Center του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι.

«Αξίζει να σημειωθεί ότι, μεταξύ των ενηλίκων ηλικίας 20 έως 54 ετών, ο καρκίνος του παχέος εντέρου και του ορθού ήταν η κύρια αιτία θνησιμότητας από καρκίνο που αποδίδεται στο αλκοόλ στους άνδρες και η δεύτερη κύρια αιτία στις γυναίκες, ξεπερνώντας τον καρκίνο του ήπατος και στις δύο ομάδες», είπε. «Στις γυναίκες, η κύρια αιτία ήταν ο καρκίνος του μαστού που σχετίζεται με το αλκοόλ».

Ο Τζάνι σημειώνει ότι δεν χρειάζεται μεγάλη ποσότητα αλκοόλ για να αυξηθεί ο κίνδυνος, μόνο ένα ποτό την ημέρα, κάθε μέρα, αρκεί. Στις ΗΠΑ, ένα συνηθισμένο ποτό αντιστοιχεί σε 355 ml κανονικής μπύρας, 147 ml κρασιού ή 44.36 ml ποτού που περιέχει 40% αλκοόλ κατ' όγκο (ABV).

Για δεκαετίες, οι αρμόδιες αρχές συνιστούσαν στους Αμερικανούς να περιορίζουν την κατανάλωση αλκοόλ σε δύο συνηθισμένα ποτά την ημέρα για τους άνδρες και σε ένα ποτό την ημέρα για τις γυναίκες. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση Τραμπ κατήργησε αυτά τα όρια, προτείνοντας αντ’ αυτού οι άνθρωποι να «καταναλώνουν λιγότερο αλκοόλ για να είναι καλύτερη η υγεία τους».

«Ενώ το να πίνει κανείς ένα κοκτέιλ κάθε βράδυ θεωρούνταν κάποτε αποδεκτό μέρος της καθημερινής ζωής, μελέτες σήμερα δείχνουν ότι αυτή είναι μια ξεπερασμένη αντίληψη», δήλωσε ο καρδιολόγος Dr. Άντριου Φρίμαν, διευθυντής καρδιαγγειακής πρόληψης και ευεξίας στο National Jewish Health στο Ντένβερ.

«Η άποψη που είχαμε παλιά για το αλκοόλ έχει αλλάξει, καθώς η σύγχρονη επιστήμη μας έχει δείξει ότι δεν υπάρχει ασφαλής ποσότητα κατανάλωσης αλκοόλ», δήλωσε ο Φρίμαν, ο οποίος δεν συμμετείχε στη έρευνα. «Αυτή η μελέτη, σε συνδυασμό με αρκετές άλλες τέτοιες, υποδηλώνει ότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να αναγνωριστούν ευρύτερα».

Πώς το αλκοόλ συμβάλλει στην ανάπτυξη του καρκίνου

Το αλκοόλ συμβάλλει στην ανάπτυξη του καρκίνου με διάφορους τρόπους, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ (National Cancer Institute, NCI).

Αυτό συμβαίνει επειδή το αλκοόλ είναι αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη, η οποία όταν καταναλώνεται από έναν άνθρωπο διασπάται από το ήπαρ και μετατρέπεται σε ακεταλδεΰδη, μια «πιθανή καρκινογόνο ουσία για τον άνθρωπο», σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ. Αν και το ήπαρ διασπά περαιτέρω την ακεταλδεΰδη και την μετατρέπει σε οξικό άλας, το οποίο θεωρείται αβλαβές, η διαδικασία δεν είναι απόλυτα αξιόπιστη: η ακεταλδεΰδη μπορεί να βλάψει το DNA και να παρεμποδίσει την επιδιόρθωσή του πριν ολοκληρωθεί η μετατροπή της σε οξικό άλας.

Το αλκοόλ συμβάλλει επίσης στο οξειδωτικό στρες, το οποίο βλάπτει το DNA, τις πρωτεΐνες και τη λειτουργία των κυττάρων και προκαλεί φλεγμονή. Η κατανάλωση αλκοόλ αποδυναμώνει επίσης τα κύτταρα του στόματος και του λαιμού, καθιστώντας τα πιο ευάλωτα σε καρκινογόνες ουσίες. Αυτό είναι ακόμη πιο πιθανό να συμβεί σε συνδυασμό με το κάπνισμα, μια από τις κυριότερες πηγές έκθεσης στην ακεταλδεΰδη.

Επιπλέον, το αλκοόλ παρεμποδίζει τη διάσπαση και την απορρόφηση βασικών θρεπτικών συστατικών που θεωρείται ότι μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου — τις βιταμίνες Α, C, D και Ε, καθώς και τα φολικά οξέα του συμπλέγματος βιταμινών Β, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των ΗΠΑ.

Οι επιπτώσεις μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και το φύλο

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Regional Health – Americas, ανέλυσε δεδομένα από τις ΗΠΑ που συλλέχθηκαν για περισσότερο από τρεις δεκαετίες στο πλαίσιο της Μελέτης για το Παγκόσμιο Φορτίο Ασθενειών (Global Burden of Disease Study), την μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη επιδημιολογική έρευνα στον κόσμο.

Για τους άνδρες ηλικίας 55 και άνω, οι θάνατοι από καρκίνο του ήπατος παρουσίασαν την ισχυρότερη συσχέτιση με το αλκοόλ, ακολουθούμενοι από τους καρκίνους του οισοφάγου και του παχέος εντέρου. Για τις γυναίκες ηλικίας 55 ετών και άνω, ο καρκίνος του μαστού ήταν η κύρια αιτία θανάτου, ακολουθούμενος από τους καρκίνους του ήπατος και του παχέος εντέρου.

Αυτό που προκάλεσε εντύπωση στους ερευνητές είναι ότι για τις γυναίκες κάθε ηλικίας, καθώς και για τους άνδρες ηλικίας κάτω των 55 ετών, απαιτείται μικρότερη ποσότητα αλκοόλ για να αυξηθεί ο κίνδυνος καρκίνου σε σύγκριση με τους άνδρες άνω των 55 ετών.

Από τους 10 τύπους καρκίνου που εξέτασε η μελέτη, οι μικρότερες αυξήσεις στους θανάτους που συνδέονται με το αλκοόλ παρατηρήθηκαν στους καρκίνους του προστάτη, του παγκρέατος και του στομάχου, αλλά ακόμη και αυτοί αυξήθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ανέφερε ο Τζάνι.

«Αν και η μελέτη μας δεν διαθέτει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι πρέπει να σταματήσετε εντελώς την κατανάλωση αλκοόλ, το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι η μείωση της κατανάλωσης αλκοόλ στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο θα είναι το καλύτερο για την υγεία σας», τόνισε ο Τζάνι.