Νιώθετε συνέχει ότι η τροφή «κολλάει» στον λαιμό; Πότε η δυσκολία στην κατάποση απαιτεί προσοχή

Δυσκολία στην κατάποση: Αιτίες, προειδοποιητικά σημάδια και πότε να ζητήσετε βοήθεια.

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Νιώθετε συνέχει ότι η τροφή «κολλάει» στον λαιμό; Πότε η δυσκολία στην κατάποση απαιτεί προσοχή
ΥΓΕΙΑ
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Η αίσθηση ότι η τροφή «κολλάει» επανειλημμένα στον λαιμό ή στο στήθος μετά την κατάποση μπορεί να υποδηλώνει δυσφαγία. Μπορεί να οφείλεται σε στένωση, φλεγμονή ή πρόβλημα με τους μυς που μετακινούν την τροφή προς το στομάχι.

Η πρώτη διάκριση που πρέπει να γίνει είναι αν η δυσκολία κατάποσης εμφανίζεται κατά διαστήματα ή αν κάποια μπουκιά έχει σφηνώσει εκείνη τη στιγμή.

Πότε η κατάσταση χρήζει επείγουσας βοήθειας;

Μια μπουκιά που παραμένει σφηνωμένη μετά την κατάποση απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση, ακόμη και αν μπορείτε να αναπνεύσετε κανονικά. Πηγαίνετε σε τμήμα επειγόντων περιστατικών και μη χάνετε χρόνο.

  • Καλέστε αμέσως το 166 εάν το άτομο δεν μπορεί να αναπνεύσει, να μιλήσει ή να βήξει αποτελεσματικά, και ακολουθήστε τις οδηγίες του τηλεφωνητή για την αντιμετώπιση του πνιγμού.
  • Η αδυναμία κατάποσης του σάλιου, η σιελόρροια ή η επανειλημμένη αποβολή του σάλιου μπορεί να υποδηλώνουν πλήρη απόφραξη και απαιτούν επείγουσα φροντίδα.
  • Μην προσπαθήσετε να σπρώξετε την τροφή προς τα κάτω καταναλώνοντας περισσότερο φαγητό ή υγρά, ούτε να προκαλέσετε εμετό.

Η τροφή μπορεί να φράξει τον οισοφάγο. τον σωλήνα που συνδέει τον λαιμό με το στομάχι, χωρίς να εμποδίζει την αναπνευστική οδό. Το γεγονός ότι αναπνέετε κανονικά δεν καθιστά ακίνδυνη την επίμονη εμπλοκή τροφής.

δυσφαγια

Πότε πρέπει να διερευνηθεί η επαναλαμβανόμενη δυσκολία κατάποσης;

Ζητήστε επείγον ιατρικό ραντεβού εάν η τροφή κολλάει επανειλημμένα, η κατάποση γίνεται πιο δύσκολη ή αν βήχετε ή πνίγεστε κατά τη διάρκεια των γευμάτων. Μην περιμένετε να αρχίσετε πλέον να… χάνετε βάρος προτού ζητήσετε βοήθεια.

Ενημερώστε τον γιατρό σας σχετικά με:

  • Το αν το πρόβλημα αφορά στερεές τροφές, υγρά ή και τα δύο.
  • Τυχόν πόνο κατά την κατάποση, παλινδρόμηση τροφής ή επίμονο εμετό.
  • Ακούσια απώλεια βάρους, μειωμένη πρόσληψη τροφής ή αφυδάτωση.
  • Μια φωνή που ακούγεται «υγρή» ή με ήχο γουργουρητού μετά την κατάποση, ή επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις του θώρακα.

Η δυσκολία που αφορά μόνο στερεές τροφές μπορεί να υποδηλώνει στένωση, ενώ η δυσκολία τόσο με στερεές τροφές όσο και με υγρά μπορεί να υποδηλώνει πρόβλημα κινητικότητας. Αυτά τα μοτίβα χρήζουν διερεύνησης, αλλά δεν μπορούν από μόνα τους να προσδιορίσουν την αιτία.

Τι μπορεί να προκαλέσει την αίσθηση ότι η τροφή «κολλάει» στον λαιμό;

Διάφορες παθήσεις μπορούν να εμποδίσουν τη διέλευση μέσω του οισοφάγου:

  • Στένωση λόγω παλινδρόμησης: Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στα οξέα μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και ουλοποίηση, μειώνοντας τον διαθέσιμο χώρο για την τροφή.
  • Ένας δακτύλιος ιστού: Ένας δακτύλιος ιστού μπορεί να στενέψει τη δίοδο και να παγιδεύει κατά διαστήματα στερεά τροφή.
  • Ηωσινοφιλική οισοφαγίτιδα: Μια φλεγμονώδης πάθηση ανοσολογικής αιτιολογίας, που μπορεί να προκαλέσει στένωση και απόφραξη από τροφές, ακόμη και σε νεαρούς ενήλικες.
  • Διαταραχές κινητικότητας: Παθήσεις όπως η αχαλασία διαταράσσουν τη συντονισμένη κίνηση της τροφής ή τη χαλάρωση του μυός που αποτελεί την είσοδο προς το στομάχι.

Τυχόν όγκοι μπορούν επίσης να προκαλέσουν στένωση του οισοφάγου. Τα συμπτώματα που επιδεινώνονται σταδιακά απαιτούν άμεση διερεύνηση, ωστόσο το σύμπτωμα από μόνο του ΔΕΝ υποδηλώνει καρκίνο.

Η δυσκολία στην έναρξη της κατάποσης, ειδικά όταν συνοδεύεται από βήχα ή αίσθημα πνιγμού, μπορεί να οφείλεται σε προβλήματα στο στόμα και τον φάρυγγα. Νευρολογικές παθήσεις, όπως το εγκεφαλικό επεισόδιο, μπορούν να επηρεάσουν τα νεύρα και τους μύες που ελέγχουν αυτό το στάδιο.

καταποση

Πώς εντοπίζουν οι γιατροί την αιτία;

Η διερεύνηση εξαρτάται από το πρότυπο κατάποσης και τα συνοδά συμπτώματα. Σε περιπτώσεις υποψίας οισοφαγικής δυσφαγίας, η ενδοσκόπηση ανώτερου πεπτικού αποτελεί συνήθως τη βασική εξέταση: μια εύκαμπτη κάμερα εξετάζει τον οισοφάγο και λαμβάνονται δείγματα ιστού για τον έλεγχο τυχόν φλεγμονής. Μπορεί να απαιτηθούν βιοψίες ακόμη και αν ο βλεννογόνος φαίνεται φυσιολογικός.

Εάν η ενδοσκόπηση δεν εξηγεί τη δυσκολία, η μέτρηση των πιέσεων μπορεί να αξιολογήσει την μυϊκή λειτουργία. Τα προβλήματα κατά την έναρξη της κατάποσης ενδέχεται να απαιτούν εξειδικευμένη αξιολόγηση της κατάποσης ή απεικονιστικό έλεγχο.

Η θεραπεία στοχεύει στην αιτία και μπορεί να περιλαμβάνει φάρμακα για την παλινδρόμηση ή αντιφλεγμονώδη σκευάσματα, τη διάνοιξη της στενωμένης περιοχής ή θεραπεία κατάποσης. Η υφή των τροφών και το ιξώδες των υγρών πρέπει να προσαρμόζονται στο διαπιστωμένο πρόβλημα.

Συχνές Ερωτήσεις

Το αίσθημα «κόμπου» στον λαιμό αποτελεί πάντα δυσφαγία;

Όχι. Η αίσθηση κόμπου χωρίς πραγματική δυσκολία κατάποσης μπορεί να οφείλεται σε «σφαιρικό κόμπο» (globus), κατάσταση που ενδέχεται να σχετίζεται με παλινδρόμηση ή ένταση στους μυς του λαιμού. Τα επίμονα συμπτώματα χρήζουν αξιολόγησης, αλλά μην υποθέτετε ότι το κόλλημα της τροφής κατά τη διάρκεια των γευμάτων οφείλεται απλώς στο άγχος.

Αν η μπουκιά που έχει σφηνώσει τελικά κατέβει, χρειάζεται να κάνω εξετάσεις;

Ναι. Μια απόφραξη που υποχωρεί μπορεί να υποδηλώνει μια υποκείμενη πάθηση του οισοφάγου. Προγραμματίστε ιατρικό έλεγχο αντί να περιμένετε ένα επόμενο επεισόδιο, ειδικά εάν έχετε ήδη τροποποιήσει τις διατροφικές σας συνήθειες για να αποφύγετε το κόλλημα της τροφής.

Συμπέρασμα

Το επαναλαμβανόμενο κόλλημα της τροφής χρήζει διερεύνησης για τον εντοπισμό της αιτίας και τη διασφάλιση της ασφαλούς κατάποσης. Μια επίμονη απόφραξη απαιτεί άμεση ιατρική φροντίδα, ακόμη και αν η αναπνοή παραμένει φυσιολογική.

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