Έχετε νιώσει ποτέ σαν να έχετε χαλίκι στο παπούτσι ενώ δεν υπάρχει τίποτα; Δείτε τι νόσος είναι

Νεύρωμα Morton: Η αίσθηση χαλικιού στο παπούτσι – Άλλα συμπτώματα και θεραπεία.

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Έχετε νιώσει ποτέ σαν να έχετε χαλίκι στο παπούτσι ενώ δεν υπάρχει τίποτα; Δείτε τι νόσος είναι
ΥΓΕΙΑ
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Η ψευδαίσθηση ότι υπάρχει "κάτι σαν χαλίκι που έχει παγιδευτεί κάτω από το πέλμα" σας μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα του νευρώματος Morton. Η πάθηση αυτή επηρεάζει ένα νεύρο στα δάχτυλα του ποδιού και μπορεί να προκαλέσει πόνο με αίσθημα καύσου ή μούδιασμα.

Το σημείο εντοπισμού και τα συνοδά συμπτώματα έχουν σημασία: η αίσθηση από μόνη της δεν επαρκεί για τη διάγνωση.

Τι είναι το νεύρωμα Morton;

Το νεύρωμα Morton αφορά τον ερεθισμό και την πάχυνση ενός μικρού νεύρου στο πρόσθιο τμήμα του πέλματος (μετατάρσιο).

Συνήθως επηρεάζει το νεύρο ανάμεσα στο τρίτο και το τέταρτο δάχτυλο, αν και μπορεί να εμπλέκεται και η περιοχή ανάμεσα στο δεύτερο και το τρίτο δάχτυλο.

Η ενόχληση εντοπίζεται στο μετατάρσιο: την περιοχή με την μαλακή επένδυση κάτω από τη βάση των δαχτύλων. Συνήθως δεν υπάρχει ορατό εξόγκωμα ή αλλοίωση του δέρματος, παρά την αίσθηση ότι «κάτι έχει σφηνώσει κάτω από το πέλμα».

Πώς γίνεται αισθητό;

Η «αίσθηση χαλικιού» συνοδεύεται συχνά από οξύ πόνο ή αίσθημα καύσου, που μπορεί να επεκταθεί στα γειτονικά δάχτυλα. Τα συνηθισμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν:

  • Πόνο που μοιάζει με σουβλιά, μαχαιριά ή κάψιμο στο μετατάρσιο.
  • Μυρμήγκιασμα ή μούδιασμα στα γειτονικά δάχτυλα.
  • Ενόχληση που επιδεινώνεται με το περπάτημα, το τρέξιμο ή τη χρήση στενών υποδημάτων.

Η αφαίρεση των παπουτσιών και η ανάπαυση μπορεί να ανακουφίσει τα συμπτώματα. Αυτή η ανακούφιση αποτελεί χρήσιμη πληροφορία για τον γιατρό, αλλά δεν αποδεικνύει ότι υπεύθυνο είναι το νεύρωμα.

Άλλες αιτίες πόνου στο πρόσθιο τμήμα του ποδιού περιλαμβάνουν προβλήματα στις αρθρώσεις, θυλακίτιδα και κατάγματα κοπώσεως.

Νεύρωμα Morton

Γιατί τα παπούτσια μπορεί να επιδεινώσουν τον πόνο;

Τα στενά παπούτσια μπορούν να πιέσουν το πρόσθιο τμήμα του ποδιού, ενώ τα ψηλά τακούνια αυξάνουν την πίεση στην περιοχή κάτω από τα δάχτυλα.

Η ακριβής αιτία του νευρώματος Morton δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί, αλλά η συμπίεση του νεύρου και ο επαναλαμβανόμενος ερεθισμός φαίνεται να παίζουν σημαντικό ρόλο. Το τρέξιμο και άλλες δραστηριότητες που επιβαρύνουν το πρόσθιο τμήμα του ποδιού μπορούν να επιδεινώσουν τα συμπτώματα.

Το σχήμα του ποδιού μπορεί επίσης να συμβάλλει στην κατάσταση. Ο βλαισός μέγας δάκτυλος (κότσι), η σφυροδακτυλία, η υψηλή ποδική καμάρα και η πλατυποδία μπορούν να μεταβάλουν την κατανομή της πίεσης στο πόδι. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο σε άτομα που φορούν ψηλά τακούνια.

Πότε πρέπει να πάτε σε ορθοπεδικό ποδίατρο;

Ζητήστε αξιολόγηση εάν ο πόνος επιμένει, επανέρχεται, περιορίζει τις καθημερινές δραστηριότητες ή συνοδεύεται από μυρμήγκιασμα και μειωμένη αισθητικότητα.

Μην αγνοείτε το αίσθημα καύσου στο μπροστινό μέρος του πέλματος, που επιμένει παρά την αλλαγή υποδημάτων, ούτε και την μείωση της δραστηριότητας, που προκαλεί ενόχληση. Ο ειδικός θα σας ρωτήσει πού ακριβώς εντοπίζεται ο πόνος, τι τον πυροδοτεί και τι προσφέρει ανακούφιση, και στη συνέχεια θα εξετάσει το πόδι.

Αναζητήστε άμεση ιατρική εκτίμηση εάν:

  • Υπάρχει έντονος πόνος στο πέλμα ή αδυναμία βάδισης.
  • Το πέλμα είναι θερμό, πρησμένο και επώδυνο, ειδικά εάν συνυπάρχει πυρετός ή ρίγος.
  • Υπάρχει τραυματισμός που συνοδεύεται από παραμόρφωση του σχήματος του πέλματος ή ήχο «κρακ» (αίσθηση ρήξης).

Αυτά τα συμπτώματα μπορεί να υποδηλώνουν τραυματισμό ή λοίμωξη που απαιτεί διαφορετική προσέγγιση. Εάν πάσχετε από διαβήτη, ζητήστε ιατρική συμβουλή για κάθε νέο πόνο στο πόδι, αντί να βασίζεστε σε θεραπεία στο σπίτι.

νευρα στο πελμα

Τι μπορεί να βοηθήσει πριν εξεταστεί το ενδεχόμενο χειρουργικής επέμβασης;

Η θεραπεία ξεκινά συνήθως με την μείωση της πίεσης στην επώδυνη περιοχή. Χρήσιμα μέτρα:

  • Χρήση υποδημάτων με φαρδύ χώρο για τα δάκτυλα, χαμηλό τακούνι και σόλα με αντικραδασμική προστασία.
  • Προσωρινή μείωση του τρεξίματος, των αλμάτων ή άλλων δραστηριοτήτων που προκαλούν πόνο.
  • Συμβουλευτείτε ειδικό ή φαρμακοποιό σχετικά με τη χρήση ειδικών επιθεμάτων μεταταρσίου ή κατάλληλων ορθωτικών πάτων.

Η κολύμβηση ή άλλη δραστηριότητα χαμηλής καταπόνησης μπορεί να σας βοηθήσει να παραμείνετε δραστήριοι όσο υποχωρούν τα συμπτώματα. Επιστρέψτε σταδιακά στις δραστηριότητες που σας προκαλούσαν ενόχληση.

Εάν οι αλλαγές στα υποδήματα και οι ορθωτικοί πάτοι δεν επαρκούν, ο ειδικός μπορεί να εξετάσει το ενδεχόμενο ένεσης κορτικοστεροειδών. Η χειρουργική επέμβαση αποτελεί επιλογή μόνο για επίμονα, ενοχλητικά συμπτώματα, αλλά δεν είναι αναπόφευκτη λύση. Η αφαίρεση τμήματος του νεύρου μπορεί να προκαλέσει μόνιμο μούδιασμα, γι' αυτό συζητήστε εκτενώς με τον ποδίατρο την επέμβαση και τα πιθανά οφέλη ή μειονεκτήματά της.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι όγκος το νεύρωμα Morton;

Παρά την ονομασία του, δεν πρόκειται για πραγματικό όγκο ή καρκίνο. Ο όρος περιγράφει μια πάχυνση που σχετίζεται με ερεθισμένο νεύρο.

Θα χρειαστώ μαγνητική τομογραφία;

Συνήθως όχι. Η διάγνωση βασίζεται συχνά στο ιατρικό ιστορικό και την κλινική εξέταση. Ένα υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει στην επιβεβαίωση αμφίβολων περιπτώσεων ή να καθοδηγήσει τη διενέργεια ένεσης, ενώ η μαγνητική τομογραφία προορίζεται για επιλεγμένες περιπτώσεις.

Συμπέρασμα

Η επαναλαμβανόμενη αίσθηση σαν να υπάρχει ένα χαλίκι στο παπούτσι σας χρήζει προσοχής όταν συνοδεύεται από πόνο στο πρόσθιο τμήμα του πέλματος ή αλλοιωμένη αίσθηση στα δάκτυλα. Η μείωση της πίεσης μπορεί να βοηθήσει, ενώ η αξιολόγηση προσδιορίζει την αιτία και καθοδηγεί την περαιτέρω θεραπεία.

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