Ξαφνικός πόνος στους όρχεις: Γιατί να μην περιμένετε ούτε 1 ώρα πριν πάτε στα Επείγοντα

Ξαφνικός πόνος στους όρχεις: Συμπτώματα συστροφής και πότε να αναζητήσετε επείγουσα ιατρική φροντίδα.

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Ξαφνικός πόνος στους όρχεις: Γιατί να μην περιμένετε ούτε 1 ώρα πριν πάτε στα Επείγοντα
ΥΓΕΙΑ
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Ο ξαφνικός ή έντονος πόνος στον όρχι απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση, καθώς η συστροφή του όρχεος μπορεί να διακόψει την παροχή αίματος σε αυτόν. Εάν το βιώνετε αυτό τώρα, μεταβείτε άμεσα στο τμήμα Επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου.

Η άμεση αντιμετώπιση μπορεί να αποτρέψει την μόνιμη βλάβη, ενώ ακόμη και ο πόνος που υποχωρεί πριν από την ιατρική εξέταση εξακολουθεί να απαιτεί ιατρική φροντίδα.

Ποια συμπτώματα χρήζουν επείγουσας αξιολόγησης;

Ο ξαφνικός, έντονος πόνος στον όρχι αποτελεί από μόνος του λόγο για αναζήτηση επείγουσας φροντίδας, ακόμη και χωρίς άλλα συμπτώματα.

Πρόσθετα προειδοποιητικά σημάδια:

  • Ναυτία ή έμετος που συνοδεύουν τον πόνο στον όρχι.
  • Πόνος που επεκτείνεται στο κάτω μέρος της κοιλιάς.
  • Οίδημα (πρήξιμο) ή ερυθρότητα στο όσχεο, τον δερματικό σάκο που περιέχει τους όρχεις.
  • Όρχι που βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από το συνηθισμένο ή σε ασυνήθιστη γωνία.

Ο πόνος που επιμένει ακόμη και κατά την ανάπαυση απαιτεί επίσης επείγουσα αξιολόγηση. Μην περιμένετε να εμφανιστεί πρήξιμο, πυρετός ή όλα τα συμπτώματα της λίστας. Ζητήστε από κάποιον να σας μεταφέρει στο νοσοκομείο ή καλέστε ασθενοφόρο. Μην οδηγήσετε εσείς οι ίδιοι.

Τι συμβαίνει κατά τη συστροφή του όρχεος;

Ο όρχις περιστρέφεται, συστρέφοντας τον σπερματικό σωλήνα και μειώνοντας ή διακόπτοντας τη ροή του αίματος.

Ο σπερματικός σωλήνας περιέχει τα αιμοφόρα αγγεία που τροφοδοτούν τον όρχι. Όταν αυτά τα αγγεία συμπιέζονται, ο ιστός μπορεί να υποστεί μόνιμη βλάβη μέσα σε λίγες ώρες. Εάν δεν επανέλθει η φυσιολογική κατάσταση, ενδέχεται να χρειαστεί αφαίρεση του όρχεος!

Η καλύτερη πιθανότητα διάσωσής του επιτυγχάνεται με θεραπεία εντός περίπου 4-6 ωρών από την έναρξη των συμπτωμάτων. Αναζητήστε βοήθεια άμεσα, αλλά μεταβείτε στο νοσοκομείο ακόμη και αν έχει περάσει περισσότερος χρόνος: η έκβαση εξαρτάται επίσης από το πόσο σφιχτά έχει συστραφεί ο σπερματικός σωλήνας.

Τι γίνεται αν ο πόνος υποχωρήσει;

Μερικές φορές ο όρχις μπορεί να ξε-στραφεί προσωρινά, επομένως η ανακούφιση από τον πόνο δεν σημαίνει ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Αυτό ονομάζεται διαλείπουσα συστροφή. Ο πόνος μπορεί να υποχωρήσει χωρίς θεραπεία και στη συνέχεια να επανέλθει όταν ο όρχις συστραφεί ξανά.

Εάν ένα ξαφνικό επεισόδιο υποχωρήσει, αναζητήστε ούτως ή άλλως άμεσα ιατρική αξιολόγηση αντί να περιμένετε ένα επόμενο επεισόδιο. Ενημερώστε τον γιατρό για το πότε ξεκίνησε το πρόβλημα, πόσο διήρκεσε και αν έχει συμβεί ξανά στο παρελθόν. Ενδέχεται να απαιτηθεί χειρουργική επέμβαση για την πρόληψη περαιτέρω συστροφής.

Μην προσπαθήσετε να ξεστρίψετε τον όρχι μόνοι σας!

Μπορεί να συμβεί χωρίς τραυματισμό;

Ναι. Η συστροφή μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια του ύπνου ή της καθημερινής δραστηριότητας και είναι πιθανή σε οποιαδήποτε ηλικία.

Είναι συχνότερη γύρω στην εφηβεία. Ορισμένα άτομα παρουσιάζουν μια ανατομική ιδιαιτερότητα που επιτρέπει στον όρχι να κινείται πιο ελεύθερα μέσα στο όσχεο. Έτσι, ενδέχεται να μην το γνωρίζουν μέχρι να εμφανιστούν συμπτώματα.

Δεν απαιτείται τραυματισμός. Ούτε η ενηλικίωση ούτε η απουσία έντονης σωματικής δραστηριότητας αποκλείουν την πιθανότητα εμφάνισής της.

Πώς γίνεται η διάγνωση και η θεραπεία;

Οι γιατροί αξιολογούν τα συμπτώματα και εξετάζουν τους όρχεις: εάν υπάρχει υποψία συστροφής, ενδέχεται να απαιτηθεί άμεση χειρουργική επέμβαση.

Άλλες αιτίες πόνου περιλαμβάνουν λοίμωξη, τραυματισμό και βουβωνοκήλη. Αυτές οι καταστάσεις δεν μπορούν να διακριθούν με βεβαιότητα μέσω αυτοεξέτασης στο σπίτι.

Το υπερηχογράφημα μπορεί να βοηθήσει στην αξιολόγηση της ροής του αίματος, αλλά δεν πρέπει να καθυστερήσει τη θεραπεία, όταν υπάρχει ισχυρή υποψία συστροφής. Οι γιατροί μπορεί να συστήσουν χειρουργική επέμβαση πριν από τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων.

Κατά τη διάρκεια της επέμβασης, ο χειρουργός ξεστρίβει τον όρχι, ελέγχει τη βιωσιμότητά του και τον σταθεροποιεί με ράμματα για να μειώσει τον κίνδυνο νέας συστροφής. Εάν ο όρχις έχει υποστεί σοβαρή βλάβη και δεν μπορεί να ανακάμψει, ενδέχεται να χρειαστεί αφαίρεση. Οι επανεξετάσεις παρακολουθούν την πορεία της ανάρρωσης και τυχόν μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.

Συχνές Ερωτήσεις

Γιατί ο χειρουργός μπορεί να σταθεροποιήσει και τον άλλον όρχι;

Η ανατομική προδιάθεση για συστροφή μπορεί να αφορά και τους δύο όρχεις. Η σταθεροποίηση του μη προσβεβλημένου όρχι συμβάλλει στην πρόληψη συστροφής σε αυτόν, ακόμη και αν ο πόνος προκλήθηκε μόνο στον άλλον.

Μπορεί κάποιος να αποκτήσει παιδιά μετά την απώλεια του ενός όρχι;

Ένας υγιής όρχις μπορεί συχνά να παράγει επαρκή ποσότητα σπέρματος και ορμονών. Ωστόσο, η συστροφή μπορεί να επηρεάσει τη γονιμότητα, επομένως τυχόν ανησυχίες θα πρέπει να συζητηθούν κατά την επανεξέταση.

Συμπέρασμα

Η άμεση ενέργεια που πρέπει να γίνει είναι η γρήγορη αξιολόγηση του αιφνίδιου πόνου στον όρχι. Δεν χρειάζεται να εντοπίσετε εσείς την αιτία, και μια προσωρινή βελτίωση δεν πρέπει να αναιρεί την ανάγκη για ιατρική βοήθεια.

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