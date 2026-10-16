Motor Oil: Τα νεότερα για την υγεία των δύο τραυματιών

Snapshot Οι δύο τραυματίες από τις εγκαταστάσεις της Motor Oil νοσηλεύονται στο Θριάσιο νοσοκομείο με κατάγματα και ήπια εγκαύματα.

Οι τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις και παρουσιάζουν καλή μετεγχειρητική πορεία, με τον έναν να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ χωρίς διασωλήνωση.

Δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους σύμφωνα με την τρέχουσα ιατρική εκτίμηση.

Το ατύχημα συνέβη κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα εκτός λειτουργίας και προκλήθηκε πιθανώς από εκτόνωση ατμού. Snapshot powered by AI

Υπό στενή ιατρική παρακολούθηση, παραμένουν οι δύο τραυματίες που διακομίστηκαν χθες, Πέμπτη (16/10/2026), στο Θριάσιο νοσοκομείο, μετά από έκρηξη στις εγκαταστάσεις της Motor Oil.

Αρχικά, οι δύο τραυματίες είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Κορίνθου και αφού σταθεροποιήθηκαν διακομίστηκαν στο Θριάσιο, στις 19:29.

Κατά την αρχική ιατρική εκτίμηση, διαπιστώθηκε ότι και οι δύο τραυματίες έφεραν κατάγματα άνω και κάτω άκρων, καθώς και εγκαύματα μικρής έκτασης και ήπιας βαρύτητας.

Από την πρώτη στιγμή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου προέβη σε όλες τις ενδεδειγμένες ιατρικές ενέργειες για την άμεση αντιμετώπιση των τραυματισμών τους.

Και οι δύο τραυματίες υποβλήθηκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις για την αντιμετώπιση των καταγμάτων και των εγκαυμάτων τους και παρουσιάζουν καλή μετεγχειρητική πορεία. Ο ένας εκ των δύο νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) για μετεγχειρητική παρακολούθηση, βρίσκεται σε καλή γενική κατάσταση και δεν είναι διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με την έως τώρα ιατρική εκτίμηση, δεν διατρέχουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας για το δεύτερο ατύχημα που συμβαίνει σε διάστημα μίας εβδομάδας, «κατά τη διάρκεια προληπτικής συντήρησης σε μονάδα που βρίσκεται εκτός λειτουργίας, σημειώθηκε συμβάν με δύο τραυματίες εργαζόμενους εργολαβικού συνεργείου, οι οποίοι διακομίστηκαν άμεσα στο Νοσοκομείο Κορίνθου με κατάγματα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το περιστατικό προκλήθηκε από εκτόνωση ατμού ενώ τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες διερευνώνται σε συνεργασία με τις Αρχές. Οι εργασίες προληπτικής συντήρησης/shut down αναστέλλονται άμεσα μέχρι τη Δευτέρα 19/10».

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