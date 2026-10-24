Παράλυση Bell ή εγκεφαλικό ; Γιατί η ξαφνική αδυναμία στο πρόσωπο δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται

Παράλυση Bell και εγκεφαλικό επεισόδιο: Διαφορές στα αίτια της ξαφνικής αδυναμίας στο πρόσωπο και τι πρέπει να κάνετε.

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Παράλυση Bell ή εγκεφαλικό ; Γιατί η ξαφνική αδυναμία στο πρόσωπο δεν πρέπει ποτέ να αγνοείται
ΥΓΕΙΑ
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Η ξαφνική αδυναμία ή πτώση (χαλάρωση) στην μία πλευρά του προσώπου μπορεί να οφείλεται σε παράλυση Bell, μια πάθηση που επηρεάζει το προσωπικό νεύρο. Ωστόσο, μπορεί επίσης να αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι εγκεφαλικού επεισοδίου, καθιστώντας απαραίτητη την άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Αν και η παράλυση Bell είναι συνήθως παροδική, τα συμπτώματά της μπορεί να ταυτίζονται με εκείνα μιας επείγουσας ιατρικής κατάστασης. Το να γνωρίζετε ποιες ενέργειες πρέπει να κάνετε πρώτα είναι πιο σημαντικό από το να προσπαθείτε να εντοπίσετε εσείς οι ίδιοι την αιτία.

Τι πρέπει να κάνετε εάν η μία πλευρά του προσώπου παρουσιάσει ξαφνικά πτώση;

Αντιμετωπίστε την ξαφνική, ανεξήγητη αδυναμία στο πρόσωπο ως πιθανό εγκεφαλικό επεισόδιο, μέχρι να εξεταστείτε από γιατρό. Στην Ελλάδα, καλέστε το 112 ή το 166 για επείγουσα βοήθεια.

Τα προειδοποιητικά σημάδια της μεθόδου FAST μπορούν να βοηθήσουν στην αναγνώριση ενός εγκεφαλικού επεισοδίου:

  • Πρόσωπο (Face): Η μία πλευρά παρουσιάζει πτώση ή το άτομο δεν μπορεί να χαμογελάσει φυσιολογικά.
  • Χέρι (Arm): Το ένα χέρι εξασθενεί ή δεν μπορεί να παραμείνει σηκωμένο.
  • Ομιλία (Speech): Η ομιλία γίνεται δυσνόητη, μπερδεμένη ή δύσκολη.
  • Χρόνος (Time): Καλέστε αμέσως τις Πρώτες Βοήθειες εάν εμφανιστεί οποιοδήποτε από αυτά τα σημάδια.

Άλλα πιθανά συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου περιλαμβάνουν ξαφνικές αλλαγές στην όραση, δυσκολία στο περπάτημα, ζάλη και έντονο πονοκέφαλο.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί μερικές φορές να προκαλέσει αδυναμία στο πρόσωπο χωρίς να υπάρχουν εμφανή προβλήματα στα χέρια ή στην ομιλία. Μην περιμένετε να εμφανιστούν επιπλέον συμπτώματα και μην οδηγήσετε οι ίδιοι μέχρι το νοσοκομείο. Ακόμη κι αν η αδυναμία υποχωρήσει, απαιτείται επείγουσα ιατρική αξιολόγηση, καθώς μπορεί να επρόκειτο για παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA).

παραλυση προσωπου

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ παράλυσης Bell και εγκεφαλικού επεισοδίου;

Η παράλυση Bell εμφανίζεται όταν το προσωπικό νεύρο παρουσιάσει φλεγμονή ή οίδημα, διακόπτοντας τα σήματα προς τους μύες στην μία πλευρά του προσώπου. Η ακριβής αιτία της δεν είναι γνωστή, αν και η επανενεργοποίηση κάποιου ιού ενδέχεται να παίζει ρόλο.

Τα συμπτώματα συνήθως εμφανίζονται σταδιακά, μέσα σε λίγες ώρες έως λίγες ημέρες, και μπορεί να περιλαμβάνουν:

  • Πτώση της γωνίας του στόματος ή του βλεφάρου.
  • Δυσκολία στο κλείσιμο του ενός ματιού.
  • Μειωμένη κινητικότητα στο πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένου του μετώπου.
  • Σιελόρροια ή αλλαγές στη γεύση.
  • Ξηρότητα ή υπερβολική δακρύρροια στο προσβεβλημένο μάτι.
  • Δυσφορία γύρω από το αυτί ή τη γνάθο.

Οι γιατροί διακρίνουν την παράλυση Bell από το εγκεφαλικό επεισόδιο, εξετάζοντας το ιστορικό των συμπτωμάτων, διενεργώντας νευρολογική εξέταση και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, προχωρώντας σε περαιτέρω εξετάσεις.

Μια συνηθισμένη παρανόηση είναι ότι η αδυναμία ρυτίδωσης του μετώπου αποτελεί απόδειξη παράλυσης Bell. Αν και η αδυναμία στο μέτωπο είναι χαρακτηριστική, ορισμένα εγκεφαλικά επεισόδια μπορούν επίσης να επηρεάσουν ολόκληρη την μία πλευρά του προσώπου. Η κίνηση των φρυδιών δεν αποτελεί αξιόπιστη μέθοδο για αυτοδιάγνωση στο σπίτι.

Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη θεραπεία;

Η θεραπεία για την παράλυση Bell είναι πιο αποτελεσματική όταν ξεκινά εντός 3 ημερών από την εμφάνιση των συμπτωμάτων.

Μόλις επιβεβαιωθεί η διάγνωση, οι γιατροί συνήθως συνταγογραφούν μια σύντομη αγωγή με φάρμακα για την μείωση της φλεγμονής και τη βελτίωση των πιθανοτήτων ανάρρωσης. Σε επιλεγμένες περιπτώσεις ενδέχεται να εξεταστεί η χορήγηση αντιικών φαρμάκων, ωστόσο αυτά δεν συνιστώνται ως αυτόνομη θεραπεία.

Μια άλλη προτεραιότητα είναι η προστασία του οφθαλμού στην πάσχουσα πλευρά. Εάν το βλέφαρο δεν μπορεί να κλείσει πλήρως, ο κερατοειδής χιτώνας ενδέχεται να ξεραθεί και να υποστεί βλάβη.

Μπορεί να κριθεί απαραίτητη η χρήση λιπαντικών οφθαλμικών σταγόνων, αλοιφής, καθώς και η κατάλληλη προστασία του βλεφάρου κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η εμφάνιση πόνου στο μάτι, ερυθρότητας ή αλλαγών στην όραση απαιτεί άμεση ιατρική αξιολόγηση.

εγκεφαλικο

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσος χρόνος απαιτείται για την ανάρρωση από την παράλυση Bell;

Οι περισσότεροι ασθενείς παρουσιάζουν σημαντική βελτίωση εντός 6 μηνών, αν και ορισμένοι αναρρώνουν νωρίτερα, ενώ άλλοι μπορεί να εμφανίσουν υπολειμματική αδυναμία. Εάν δεν παρατηρηθεί βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από 3 εβδομάδες, συνιστάται περαιτέρω ιατρικός έλεγχος.

Μπορεί η παράλυση Bell να εμφανιστεί περισσότερες από μία φορές;

Ναι, αν και η υποτροπή είναι σπάνια. Κάθε νέο επεισόδιο αδυναμίας στο πρόσωπο πρέπει πάντα να αξιολογείται, αντί να αποδίδεται αυτόματα σε προηγούμενη διάγνωση.

Είναι μεταδοτική η παράλυση Bell;

Όχι, η παράλυση Bell δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αν και ιογενείς λοιμώξεις μπορεί να συμβάλουν στη φλεγμονή του προσωπικού νεύρου, αυτό δεν καθιστά την παράλυση που προκύπτει μεταδοτική.

Συμπέρασμα

Η παράλυση τύπου Bell και το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορούν να προκαλέσουν παρόμοια συμπτώματα στο πρόσωπο, αλλά ο επείγων χαρακτήρας τους και η αντιμετώπισή τους διαφέρουν σημαντικά. Η αιφνίδια πτώση του προσώπου απαιτεί επείγουσα αξιολόγηση, ενώ η επιβεβαιωμένη παράλυση τύπου Bell ωφελείται από την έγκαιρη θεραπεία και την προσεκτική προστασία των ματιών.

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