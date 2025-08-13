Seiko Speedtimer: Τρεις συλλεκτικές εκδόσεις που τιμούν ένα Datsun!

Του Γιάννη Σκουφή

Η σχέση της Seiko με τον μηχανοκίνητο αθλητισμό δεν είναι καινούρια. Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, ο Hans Schuller, συνοδηγός του Edgar Herrmann, φορούσε Seiko Speedtimer όταν μαζί κέρδισαν το απαιτητικό Safari Rally. Ήταν η πρώτη νίκη της Datsun στον θεσμό, απέναντι σε αντιπάλους όπως η Porsche, η Peugeot και η Ford.

Για να τιμήσει αυτήν την επιτυχία, η Seiko παρουσίασε τρία μοντέλα που συνδυάζουν σχεδιαστικά στοιχεία της εποχής με τη σύγχρονη ωρολογοποιία.

Το SPB517 είναι αυτόματο διαμέτρου 39,5 χιλιοστών με μηχανισμό Caliber 6R55, κόκκινες λεπτομέρειες και λογότυπα Datsun, περιορισμένο σε 2.500 μονάδες με τιμή 1.050 ευρώ.

Το SSC957 είναι ηλιακός χρονογράφος 41,4 χιλιοστών με μηχανισμό Caliber V192, αυτονομία 6 μηνών, τιμή 910 ευρώ και παραγωγή 4.000 μονάδων.

Η κορυφαία πρόταση, το SRQ057, είναι αυτόματος χρονογράφος 42 χιλιοστών με Caliber 8R48, που θα κατασκευαστεί μόλις 500 φορές και κοστίζει 2.920 ευρώ.

Η προσοχή στη λεπτομέρεια περιλαμβάνει χαραγμένα καπάκια με το λογότυπο Datsun της εποχής, δερμάτινα λουράκια από πιστοποιημένα εργαστήρια και στεφάνες που παραπέμπουν στους αρχέτυπους χρονογράφους Speedtimer.

Παράλληλα, η Seiko θα διαθέσει και κανονικές εκδόσεις χωρίς το λογότυπο Datsun, για όσους προτιμούν μια πιο διακριτική εμφάνιση. Για όσους ενδιαφέρονται, η διάθεση των συλλεκτικών εκδόσεων θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025, αποκλειστικά μέσω των μπουτίκ Seiko και επιλεγμένων συνεργατών.