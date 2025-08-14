Κίνα: Αύξηση 13,3% κατέγραψε η παραγωγή οχημάτων τον Ιούλιο

Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε σταθερή ετήσια αύξηση τόσο στην παραγωγή, όσο και στις πωλήσεις οχημάτων τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του κλάδου που δημοσιοποιήθηκαν στις 11 Αυγούστου.

Μόνο για τον προηγούμενο μήνα, η παραγωγή οχημάτων καταγράφηκε στις 2,591 εκατομμύρια μονάδες, με ετήσια αύξηση 13,3%.

Τον ίδιο μήνα, οι πωλήσεις οχημάτων κατέγραψαν ετήσια αύξηση 14,7% στα 2,593 εκατομμύρια, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Ένωσης Κατασκευαστών Οχημάτων της Κίνας (CAAM).

Η συνολική παραγωγή οχημάτων της Κίνας στο επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου της φετινής χρονιάς αυξήθηκε 12,7% στα 18,24 εκατομμύρια μονάδες, με τις πωλήσεις να καταγράφουν αύξηση 12% στα 18,27 εκατομμύρια μονάδες.

Η παραγωγή οχημάτων εμπορικής χρήσης καταγράφηκε στις 298.000 μονάδες τον Ιούλιο, με ετήσια αύξηση 16,3%, ενώ οι πωλήσεις αυξήθηκαν 14,1% στις 306.000 μονάδες, σύμφωνα με τα στοιχεία της CAAM.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ