Η Volkswagen επενδύει πάνω από 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη

Του Γιάννη Σκουφή

Η Volkswagen ανακοίνωσε επίσημα, στο πλαίσιο της έκθεσης IAA Mobility, ότι σχεδιάζει να επενδύσει έως και 1 δισ. ευρώ στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) μέχρι το 2030. Ο γερμανικός όμιλος σκοπεύει να αξιοποιήσει την τεχνολογία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, από την εξέλιξη νέων μοντέλων και βιομηχανικών εφαρμογών, μέχρι την ενίσχυση των υποδομών πληροφορικής.

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, η συστηματική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε συνολικά οφέλη έως και 4 δισ. ευρώ μέχρι το 2035, μέσω αυξημένης αποδοτικότητας και περιορισμού του κόστους σε βασικές διαδικασίες.

Στόχος είναι η ταχύτερη και ποιοτικότερη εξέλιξη μοντέλων, αλλά και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ομίλου σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, να μειωθεί ο κύκλος εξέλιξης των νέων μοντέλων στους 36 μήνες ή και λιγότερο, τουλάχιστον 25% πιο γρήγορα από τα σημερινά δεδομένα.

Ήδη σήμερα, περισσότερες από 1.200 εφαρμογές AI βρίσκονται σε λειτουργία εντός του ομίλου Volkswagen, με εκατοντάδες ακόμη σε φάση ανάπτυξης ή έτοιμες για εφαρμογή. Στο πεδίο της εξέλιξης, το VW Group συνεργάζεται με τη Dassault Systèmes για τη δημιουργία ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μηχανολογίας, που θα επιτρέπει τη χρήση εικονικών δοκιμών και προσομοιώσεων.

Στο επίπεδο παραγωγής, η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στη λεγόμενη Digital Production Platform (DPP), το εργοστασιακό «cloud» του ομίλου που ήδη διασυνδέει περισσότερες από 40 εγκαταστάσεις. Μέσω της AI, βελτιστοποιούνται η χρήση ενέργειας και υλικών, περιορίζονται οι εκπομπές CO₂ και μειώνεται το λειτουργικό κόστος.

Παράλληλα, η Volkswagen προωθεί εκπαίδευση για την τεχνητή νοημοσύνη σε όλα τα επίπεδα, μέσα από το πρόγραμμα WE & AI, το οποίο έχει ήδη αγγίξει περισσότερους από 130.000 εργαζόμενους παγκοσμίως.

Τέλος, η Volkswagen υποστηρίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ευρωπαϊκών υποδομών, με αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων εντός της Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ψηφιακή κυριαρχία και ανθεκτικότητα απέναντι σε εξωτερικές απειλές.