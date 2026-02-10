Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (12/2)
Νικητή δεν ανέδειξε ούτε η δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3026) της Τρίτης (10/2) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.
Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στην δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί: 8, 13, 29, 33, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 10.
Στην κλήρωση της Πέμπτης (12/2) το Τζόκερ μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:59 ∙ LIFESTYLE
Γιάννης Ανυφαντάκης: Από τις κουζίνες του Ρεθύμνου στο Master Chef
23:47 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 11 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο
19:48 ∙ LIFESTYLE
Eurovision: Σάλος με τη συμμετοχή της Κύπρου – Αλλάζει το βίντεο κλιπ
06:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ