Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (12/2)

Τζακ ποτ στην κλήρωση του Τζόκερ (3026) της Τρίτης (10/2) που μοίραζε στην πρώτη κατηγορία 1.000.000 ευρώ.

Νικητής δεν αναδείχθηκε ούτε στην δεύτερη κατηγορία που μοίραζε 100.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί: 8, 13, 29, 33, 36 και Τζόκερ ο αριθμός 10.

Στην κλήρωση της Πέμπτης (12/2) το Τζόκερ μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.