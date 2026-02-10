Χανιά: Κρητικός επιχειρηματίας στο επίκεντρο για τη φωτιά στο κατάστημα

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης εμπρησμού αρχιτεκτονικού γραφείου, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο στην Αλμυρίδα Χανίων, προχώρησε η Ασφάλεια Χανίων. Ως ηθικός αυτουργός ταυτοποιήθηκε ένας 77χρονος Ρώσος κρατικός αξιωματούχος, νυν δήμαρχος της πόλης Καζάν και στέλεχος του ρωσικού υπουργείου Γεωργίας. Σύμφωνα με την έρευνα, κίνητρο της πράξης ήταν οι οικονομικές διαφορές που προέκυψαν μετά τον χωρισμό του 77χρονου από τη σύντροφό του, η οποία διατηρούσε τη σχέση αυτή επί 30 έτη.

