Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην πολιτεία Οαχάκα στο Μεξικό
Έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου της κρατικής εταιρείας Pemex σημειώθηκε στο Μεξικό την Τρίτη (10/02), με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους και άλλα έξι να τραυματίζονται.
Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην πολιτεία Οαχάκα στο Μεξικό. Την είδηση γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής, Salomón Jara Cruz, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (Twitter).
Μέχρι στιγμής, η διοίκηση της Pemex δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση ή σχολιασμό σχετικά με τα αίτια του συμβάντος, παρά το γεγονός ότι της ζητήθηκε ενημέρωση.
Αναφορικά με το ευρύτερο πλαίσιο και τις πρόσφατες εξελίξεις, παρόλο που η εταιρεία τηρεί σιγή ιχθύος, παρόμοια ατυχήματα στην Οαχάκα έχουν αποδοθεί στο παρελθόν σε διαρροές υλικών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ή τεχνικές αστοχίες κατά τη διάρκεια εργασιών.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισθμός του Τεουαντεπέκ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός στρατηγικού σχεδίου για τη σύνδεση του Jaltipan με τη Salina Cruz μέσω νέων αγωγών, ενώ η Pemex αντιμετωπίζει συχνά επικρίσεις για τα πρωτόκολλα ασφαλείας της, καθώς οι εκρήξεις λόγω παράνομων συνδέσεων ή πλημμελούς συντήρησης αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.