Μεξικό: Τρεις νεκροί και έξι τραυματίες από έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου

Έκρηξη σε αγωγό πετρελαίου της κρατικής εταιρείας Pemex σημειώθηκε στο Μεξικό την Τρίτη (10/02), με τρία άτομα να χάνουν τη ζωή τους και άλλα έξι να τραυματίζονται.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του του Ισθμού του Τεουαντεπέκ, στην πολιτεία Οαχάκα στο Μεξικό. Την είδηση γνωστοποίησε ο κυβερνήτης της περιοχής, Salomón Jara Cruz, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X (Twitter).

Derivado de la explosión de un ducto de PEMEX en la localidad Loma Larga, municipio de El Barrio de la Soledad en el Istmo de Tehuantepec, he girado instrucciones para brindar todo el apoyo necesario.



Hasta el momento se reportan seis personas lesionadas, quienes ya han sido… — Salomón Jara Cruz (@salomonj) February 10, 2026

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση της Pemex δεν έχει προβεί σε επίσημη τοποθέτηση ή σχολιασμό σχετικά με τα αίτια του συμβάντος, παρά το γεγονός ότι της ζητήθηκε ενημέρωση.

Αναφορικά με το ευρύτερο πλαίσιο και τις πρόσφατες εξελίξεις, παρόλο που η εταιρεία τηρεί σιγή ιχθύος, παρόμοια ατυχήματα στην Οαχάκα έχουν αποδοθεί στο παρελθόν σε διαρροές υλικών μετά από έντονα καιρικά φαινόμενα ή τεχνικές αστοχίες κατά τη διάρκεια εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ισθμός του Τεουαντεπέκ βρίσκεται στο επίκεντρο ενός στρατηγικού σχεδίου για τη σύνδεση του Jaltipan με τη Salina Cruz μέσω νέων αγωγών, ενώ η Pemex αντιμετωπίζει συχνά επικρίσεις για τα πρωτόκολλα ασφαλείας της, καθώς οι εκρήξεις λόγω παράνομων συνδέσεων ή πλημμελούς συντήρησης αποτελούν επαναλαμβανόμενο πρόβλημα.

