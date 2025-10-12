Τραγωδία με Cybertruck: Τα χερούλια παγίδευσαν 3 νέους (Video)
Τρεις από τους τέσσερις επιβαίνοντες – απόφοιτοι λυκείου του 2023 – έχασαν τη ζωή τους από φωτιά και αναθυμιάσεις.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η Tesla βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο της προσοχής μετά από ένα νέο θανατηφόρο ατύχημα με το Cybertruck στην Καλιφόρνια.
Οι γονείς δύο εφήβων που έχασαν τη ζωή τους σε σύγκρουση τον Νοέμβριο κατέθεσαν αγωγές κατά της εταιρείας, κατηγορώντας την ότι αγνόησε σοβαρά ζητήματα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τις καταθέσεις, το όχημα συγκρούστηκε με έναν τοίχο από τσιμέντο και έμεινε παγιδευμένο μεταξύ δέντρου και τοιχώματος.
