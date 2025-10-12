Dacia Bigster G-140: Υβριδικό με υγραέριο και μεγάλη αυτονομία

Η Dacia παρουσίασε το νέο Bigster mild hybrid G-140, ένα C-SUV με κινητήρα διπλού καυσίμου βενζίνης και υγραερίου (LPG) ενισχυμένο με ήπιο υβριδικό σύστημα 48 V. Ο τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1,2 λίτρων αποδίδει 140 PS και συνδυάζεται με δύο δεξαμενές καυσίμου των 50 λίτρων η κάθε μία, προσφέροντας συνολική αυτονομία έως 1.450 χιλιόμετρα.

Η εναλλαγή μεταξύ βενζίνης και υγραερίου γίνεται απλά μέσω διακόπτη στο ταμπλό, ενώ το ρεζερβουάρ LPG βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών χωρίς να περιορίζει τον διαθέσιμο χώρο.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Διαβάστε επίσης