Η Kia δημιούργησε αυτοκίνητο με... άρωμα βενζίνης

Του Γιάννη Σκουφή

Το αξεσουάρ απευθύνεται σε νέους αγοραστές του EV4, του ηλεκτρικού hatchback της Kia, και συνοδεύεται από το σύνθημα «Σου λείπει η μυρωδιά της βενζίνης στην εποχή του εξηλεκτρισμού; Έχουμε γρήγορη βοήθεια για τα συμπτώματα στέρησης».

Η ιδέα προήλθε από την αντιπροσωπεία της Kia στη Φινλανδία (Astara Auto Finland), σε συνεργασία με τον Max Perttula, γνωστό στον χώρο των αρωμάτων για τις πιο ασυνήθιστες δημιουργίες του.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αρωματικό με βάση λιπαντικό λαδιού, με «νότες» από πίσσα, σημύδα και λίγο γιασεμί. Συνδυασμός που, σύμφωνα με τον Perttula, θυμίζει έντονα «συνεργείο αυτοκινήτων».

Η εταιρεία διευκρίνισε πως πρόκειται για προϊόν περιορισμένης παραγωγής και όντως θα διατεθεί στους πρώτους κατόχους του EV4. Αν και αρχικά πολλοί θεώρησαν ότι πρόκειται για φάρσα, η Kia το επιβεβαίωσε επίσημα μέσω των καναλιών της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η συγκεκριμένη ενέργεια είναι μέρος μιας μεγαλύτερης καμπάνιας που επιχειρεί να ενισχύσει την εξοικείωση του κοινού με την ηλεκτροκίνηση, χρησιμοποιώντας το χιούμορ ως μέσο.

Σε άλλο σημείο της καμπάνιας, η Kia παρομοίασε τη μετάβαση στα ηλεκτρικά με την αντικατάσταση των... καπνών από καθαρό αέρα, προτρέποντας το κοινό να δοκιμάσει το EV4 και να ζήσει την εμπειρία μιας «καπνό-free» οδήγησης. Αυτά είναι.