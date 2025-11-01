Tesla Roadster: Έρχεται (ίσως) το 2027 αν όλα πάνε καλά

Πέρασαν ήδη 8 χρόνια από τότε που η Tesla παρουσίασε το Roadster της 2ης γενιάς, ένα ηλεκτρικό σπορ μοντέλο που υποτίθεται πως θα έθετε νέα στάνταρ στις επιδόσεις και θα σίγαζε τους σκεπτικιστές της ηλεκτροκίνησης.

Από τότε όμως, οι ισορροπίες έχουν αλλάξει και οι ανταγωνιστές έχουν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα, αφήνοντας το Roadster να μοιάζει περισσότερο με μακρινή υπόσχεση παρά με πραγματικό προϊόν.

