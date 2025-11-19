Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Τι δείχνει η μελέτη που πραγματοποιήθηκε 

Newsbomb

Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων;
Unsplash
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μπορεί η ηλεκτροκίνηση να ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς, όμως όλο και περισσότερο τίθεται το ερώτημα για το αν ο οδηγός και οι επιβάτες ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι εκτεθειμένοι σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε σχέση με εκείνους που οδηγούν ή επιβαίνουν σε αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία υπάρχουν οπουδήποτε ρέει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει τόσο στα συμβατικά οχήματα όσο και στα ηλεκτρικά. Η Ένωση αυτοκινήτου της Γερμανίας, ADAC σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρομαγνητική Περιβαλλοντική Συμβατότητα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο RWTH Aachen και την Seibersdorf Labor GmbH, πραγματοποίησαν μελέτη για την απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος, πραγματοποιώντας πάνω από 975.000 μεμονωμένες μετρήσεις. Αυτές έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία που να σχετίζεται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες.

Μεταξύ ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης υπάρχει μια μικρή διαφορά στα πεδία υψηλής συχνότητας και αυτά προκύπτουν από την ύπαρξη ηλεκτροκινητήρων, τις διαδικασίες φόρτισης και το ηλεκτρικό σύστημα. Τα πεδία υψηλής συχνότητας δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα κίνησης, αλλά προέρχονται από την τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων του αυτοκινήτου, όπως το Bluetooth, WLAN, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, παρακολούθηση πίεσης ελαστικών ή ραντάρ.

Στην μελέτη δεν σημειώθηκε υπέρβαση των καθορισμένων βασικών ορίων. Το ερευνητικό έργο διερεύνησε την ισχύ των μαγνητικών πεδίων που παράγονται κατά την οδήγηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εξετάστηκαν έντεκα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δύο υβριδικά plug-in και ένα όχημα με κινητήρα καύσης, μαζί με τέσσερις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες. Οι μετρήσεις ελήφθησαν στον πάγκο δοκιμών κυλιόμενων δρόμων της ADAC και σε πίστα δοκιμών. Αυτές οι μετρήσεις συμπληρώθηκαν από αριθμητικούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας μοντέλα αμαξώματος για την καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ανθρώπινο σώμα, ιδίως σε περιπτώσεις ασυνήθιστα υψηλών τιμών αναφοράς.

Για τις μετρήσεις, δέκα αισθητήρες κατανεμήθηκαν σε ένα ομοιόμορφο κάθισμα, από τα πόδια μέχρι το ύψος του κεφαλιού. Χρησιμοποιήθηκε ένα Opel Corsa με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ένα ηλεκτρικό Opel Corsa-E. Οι μετρήσεις αποκάλυψαν ότι, παρόλο που κατά την οδήγηση μπορεί περιστασιακά να εμφανιστούν τοπικές και σύντομες εντάσεις μαγνητικού πεδίου που υπερβαίνουν τις τιμές αναφοράς, αυτό συμβαίνει κυρίως κατά την εκκίνηση, το φρενάρισμα, την επιτάχυνση ή όταν ενεργοποιούνται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Είναι σημαντικό ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούν ανατομικά μοντέλα σώματος έδειξαν ότι ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπερβαίνουν τα βασικά όρια και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που έχουν εμφυτεύματα ή στις έγκυες γυναίκες.

Υψηλότερες τιμές μετρήθηκαν κυρίως στην περιοχή των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ η περιοχή του κεφαλιού και του κορμού παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Ο λόγος για αυτό είναι η εγγύτητα των ποδιών σε ηλεκτρικά εξαρτήματα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο ηλεκτροκινητήρας που παράγει μαγνητικά πεδία. Υπάρχουν και άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως για παράδειγμα ένα θερμαινόμενο κάθισμα όταν χρησιμοποιείται. Η έκθεση σε μαγνητικά πεδία δεν είναι η ίδια για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το όχημα, ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο κατασκευής του αυτοκινήτου και τη θέση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – Άρης: Συνεχίζονται τα προβλήματα, ενόψει του αγώνα της «OPAP Arena» για τη Super League

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο φρουρός του φυλακίου του Αστυνομικού Τμήματος - Τι υποστήριξε

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο νέος δικαστικός χάρτης αλλάζει την εικόνα της Δικαιοσύνης – Θεαματική μείωση στους χρόνους έκδοσης αποφάσεων

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Συγκινητική διάσωση ενυδρίδας: Οικολόγοι την επανένωσαν με τη μητέρα της χάρη σε τεχνική ήχου - Βίντεο

16:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Χαμός με Τζόλη - Τρέλα σε Premier League και Bundesliga για την απόκτησή του

16:51ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένας βράχος στον Άρη που δεν «ανήκει εκεί» - Μπερδεμένοι οι επιστήμονες της NASA

16:41ΚΟΣΜΟΣ

Η τρομακτική στιγμή που ένοπλοι εισβάλουν σε εκκλησία στη Νιγηρία - Απήγαγαν τον πάστορα - Βίντεο

16:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Κόβει» το… γήπεδο σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στο γήπεδο

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

16:33ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις κατά Καραναστάση: Ήταν εξαφανισμένος βουλευτής, πρέπει να είναι πολύ μεγάλο ψώνιο για να τοποθετεί τον εαυτό του υπεράνω όλων

16:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ολοκληρώνονται οι επιστροφές διεθνών - Ατομικό ο Κωνσταντέλιας, θεραπεία ο Καμαρά

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο κατασκοπείας στη Βρετανία: Δύο Κινέζες «κυνηγοί κεφαλών« απειλούν τη Βουλή - Πρωτοφανής προειδοποίηση της ΜΙ5

16:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίσκεψη Μητσοτάκη στη Σιγκαπούρη: Προβολή της ελληνικής οικονομίας και ενίσχυση των διμερών σχέσεων

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στις φυλακές Τρικάλων: Κουκουλοφόροι μαχαίρωσαν κρατούμενους σε κελί

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στον Λίβανο σε θέσεις της Χεζμπολάχ - Χτυπήθηκαν δύο χωριά εκδόθηκαν προειδοποιήσεις εκκένωσης για άλλα δύο

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

16:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Το κανάλι που θα μεταδίδει τα Grand Prix την επόμενη τριετία

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

16:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παύλος Μαρινάκης:«Η Ελλάδα δεν ήταν Λουξεμβούργο το 2019» - Ήμασταν στα τάρταρα και έχουμε αύξηση εισοδήματος - Τι είπε για ενέργεια και ενοίκια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:29ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ανατροπή με την αιτία θανάτου της τετραμελούς οικογένειας τουριστών - Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις

17:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Λειτουργία πτήσης: Πότε πρέπει να την ενεργοποιείτε και γιατί - Όχι μόνο στα αεροπλάνα

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

16:37ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιτζής ζήτησε 60 ευρώ για κούρσα από Κηφισίας στην Αργυρούπολη χωρίς ταξίμετρο - Η καταγγελία δημοσιογράφου

09:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει ψυχρή εισβολή στην Ελλάδα - Νέα κακοκαιρία από την Πέμπτη

15:06ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό κατασκοπευτικό πλοίο κοντά στις βρετανικές ακτές - Το Λονδίνο απηύθυνε προειδοποίηση στον Πούτιν

15:49ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μουσικοκριτικός Αργύρης Ζήλος

06:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τα σπάνια φαινόμενα που φέρνουν βαρυχειμωνιά φέτος - Το SSW, η La Nina και το Polar Vortex

16:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο «δράκος βρυχάται»: Επίθεση της πρεσβείας της Κίνας στην Κίμπερλυ Γκίλφοϊλ για τον Πειραιά

21:23LIFESTYLE

Μετά το «Σόι σου» έρχονται δύο ακόμη θρυλικά reunion

14:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παραίτηση Διαμαντή Καραναστάση: Ερωτήματα για το γεγονός ότι δεν έχει τοποθετηθεί ακόμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

16:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάτρα: Χειροπέδες στον 16χρονο που κατηγορείται για τον βιασμό της 12χρονης

14:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο βασικός μισθός μπορεί να ανέβει στα 1.200, 1.300 ή 1.400 ευρώ; Η απάντηση του Παύλου Μαρινάκη

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνεται η ένταση ΝΑΤΟ - Ρωσίας: Τα μαχητικά της Συμμαχίας σε Ρουμανία, Πολωνία και οι πύραυλοι ATACMS - 20 oι νεκροί στην Oυκρανία

16:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eurogroup: «Φαβορί» για την προεδρία του ο Κυριάκος Πιερρακάκης - Ποιοι είναι οι... ανταγωνιστές του

06:36LIFESTYLE

Ποιες σειρές «κλειδώνουν» θέση στην επιτυχία - Οι ανατροπές και οι σταθερές αξίες

11:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Τσατραφύλλια - Επικίνδυνες καταιγίδες τις επόμενες ώρες και στο βάθος... κρύα!

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στον 29χρονο που γρονθοκοπούσε ανελέητα το θύμα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ