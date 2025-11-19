Επηρεάζει τους επιβάτες η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων;

Μπορεί η ηλεκτροκίνηση να ανεβαίνει με γοργούς ρυθμούς, όμως όλο και περισσότερο τίθεται το ερώτημα για το αν ο οδηγός και οι επιβάτες ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι εκτεθειμένοι σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία σε σχέση με εκείνους που οδηγούν ή επιβαίνουν σε αυτοκίνητο με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία υπάρχουν οπουδήποτε ρέει ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό συμβαίνει τόσο στα συμβατικά οχήματα όσο και στα ηλεκτρικά. Η Ένωση αυτοκινήτου της Γερμανίας, ADAC σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας για την Ηλεκτρομαγνητική Περιβαλλοντική Συμβατότητα, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο RWTH Aachen και την Seibersdorf Labor GmbH, πραγματοποίησαν μελέτη για την απάντηση του συγκεκριμένου ερωτήματος, πραγματοποιώντας πάνω από 975.000 μεμονωμένες μετρήσεις. Αυτές έδειξαν ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για την υγεία που να σχετίζεται με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή τις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες.

Μεταξύ ηλεκτρικών αυτοκινήτων και αυτοκινήτων με κινητήρα εσωτερικής καύσης υπάρχει μια μικρή διαφορά στα πεδία υψηλής συχνότητας και αυτά προκύπτουν από την ύπαρξη ηλεκτροκινητήρων, τις διαδικασίες φόρτισης και το ηλεκτρικό σύστημα. Τα πεδία υψηλής συχνότητας δεν έχουν καμία σχέση με το σύστημα κίνησης, αλλά προέρχονται από την τεχνολογία ραδιοσυχνοτήτων του αυτοκινήτου, όπως το Bluetooth, WLAN, σύστημα εισόδου χωρίς κλειδί, παρακολούθηση πίεσης ελαστικών ή ραντάρ.

Στην μελέτη δεν σημειώθηκε υπέρβαση των καθορισμένων βασικών ορίων. Το ερευνητικό έργο διερεύνησε την ισχύ των μαγνητικών πεδίων που παράγονται κατά την οδήγηση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εξετάστηκαν έντεκα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δύο υβριδικά plug-in και ένα όχημα με κινητήρα καύσης, μαζί με τέσσερις ηλεκτρικές μοτοσικλέτες. Οι μετρήσεις ελήφθησαν στον πάγκο δοκιμών κυλιόμενων δρόμων της ADAC και σε πίστα δοκιμών. Αυτές οι μετρήσεις συμπληρώθηκαν από αριθμητικούς υπολογισμούς χρησιμοποιώντας μοντέλα αμαξώματος για την καλύτερη αξιολόγηση των επιπτώσεων στο ανθρώπινο σώμα, ιδίως σε περιπτώσεις ασυνήθιστα υψηλών τιμών αναφοράς.

Για τις μετρήσεις, δέκα αισθητήρες κατανεμήθηκαν σε ένα ομοιόμορφο κάθισμα, από τα πόδια μέχρι το ύψος του κεφαλιού. Χρησιμοποιήθηκε ένα Opel Corsa με κινητήρα εσωτερικής καύσης και ένα ηλεκτρικό Opel Corsa-E. Οι μετρήσεις αποκάλυψαν ότι, παρόλο που κατά την οδήγηση μπορεί περιστασιακά να εμφανιστούν τοπικές και σύντομες εντάσεις μαγνητικού πεδίου που υπερβαίνουν τις τιμές αναφοράς, αυτό συμβαίνει κυρίως κατά την εκκίνηση, το φρενάρισμα, την επιτάχυνση ή όταν ενεργοποιούνται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

Είναι σημαντικό ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιούν ανατομικά μοντέλα σώματος έδειξαν ότι ακόμη και σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν υπερβαίνουν τα βασικά όρια και, ως εκ τούτου, δεν υπάρχουν ενδείξεις κινδύνου για την υγεία των ανθρώπων που έχουν εμφυτεύματα ή στις έγκυες γυναίκες.

Υψηλότερες τιμές μετρήθηκαν κυρίως στην περιοχή των ποδιών του οδηγού και του συνοδηγού, ενώ η περιοχή του κεφαλιού και του κορμού παρουσίασε σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα. Ο λόγος για αυτό είναι η εγγύτητα των ποδιών σε ηλεκτρικά εξαρτήματα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ωστόσο, δεν είναι μόνο ο ηλεκτροκινητήρας που παράγει μαγνητικά πεδία. Υπάρχουν και άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα, όπως για παράδειγμα ένα θερμαινόμενο κάθισμα όταν χρησιμοποιείται. Η έκθεση σε μαγνητικά πεδία δεν είναι η ίδια για όλα τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με το όχημα, ενώ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο κατασκευής του αυτοκινήτου και τη θέση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης