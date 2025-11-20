Τέλος οι οθόνες αφής στα αυτοκίνητα - Γιατί η Ευρώπη επιστρέφει στα κουμπιά

Σημαντικές αλλαγές αναμένεται να υποστεί η εσωτερική σχεδίαση των αυτοκινήτων στην Ευρώπη από το 2026, που βασίζεται στην τεχνολογία, καθώς ο Euro NCAP, ο ανεξάρτητος φορέας που είναι υπεύθυνος για την αξιολόγηση της ασφάλειας των οχημάτων στην ήπειρο, θα αρχίσει να τιμωρεί εκείνα που δεν διαθέτουν φυσικούς ελέγχους για βασικές λειτουργίες.

Οι νέες απαιτήσεις του Euro NCAP θα επικεντρωθούν σε πέντε επιλογές που θεωρούνται κρίσιμες για την ασφάλεια: φλας, αλάρμ, κόρνα, υαλοκαθαριστήρες και σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης (eCall).

Θα πρέπει τα οχήματα να διαθέτουν φυσικά κουμπιά ή χειριστήρια που επιτρέπουν την άμεση πρόσβαση σε αυτές τις λειτουργίες, χωρίς να εξαρτώνται από ψηφιακά μενού, ώστε η οδήγηση να είναι ασφαλέστερη.

Η απόφαση, σηματοδοτεί μια αλλαγή πορείας από την κυρίαρχη τάση των οθονών αφής στα ταμπλό των σύγχρονων αυτοκινήτων, με πολλούς κατασκευαστές να έχουν έχουν δώσει προτεραιότητα στην τεχνολογική καινοτομία, υποβιβάζοντας τα φυσικά κουμπιά.

Σύμφωνα με στοιχεία του ειδικού οργανισμού για την οδική ασφάλεια, η ανάγκη πλοήγησης στις οθόνες για την ενεργοποίηση στοιχείων όπως προειδοποιητικά φώτα ή υαλοκαθαριστήρες αναγκάζει τους οδηγούς να απομακρύνουν τα μάτια τους από το δρόμο, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ατυχημάτων.

Ο Matthew Avery, Διευθυντής Στρατηγικής Ανάπτυξης στο Euro NCAP, εξήγησε ότι οι νέες δοκιμές ασφαλείας, που θα τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2026, θα στοχεύουν στη μείωση των περισπασμών στο τιμόνι.

Πρόσθεσε ότι στόχος του οργανισμού είναι να «ενθαρρύνει τους κατασκευαστές να χρησιμοποιούν ανεξάρτητους φυσικούς ελέγχους για βασικές λειτουργίες».

Η πίεση που ασκεί ο Euro NCAP, μέσω των αξιολογήσεών του, καθιστά τις κατευθυντήριες γραμμές του αναγκαιότητα για τα brands που θέλουν να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους στην ευρωπαϊκή αγορά.

Αν και το Euro NCAP δεν έχει την εξουσία να επιβάλλει άμεσα κανονισμούς, η επιρροή του είναι υψηλή. Μια χαμηλή βαθμολογία στις δοκιμές μπορεί να μεταφραστεί σε αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα μιας επωνυμίας και, κατά συνέπεια, να επηρεάσει τις πωλήσεις.

Για το λόγο αυτό, οι μάρκες συχνά προσαρμόζουν τα αυτοκίνητά τους ώστε να πληρούν τα πρότυπα ασφαλείας που ορίζει ο οργανισμός.