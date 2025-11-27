Έρχεται ειδική, πιο σπορ έκδοση του νέου Toyota Hilux;

Του Γιάννη Σκουφή

Το νέο Hilux είναι ήδη διαθέσιμο σε διάφορες αγορές, όμως αρκετοί παρατήρησαν την απουσία μιας έκδοσης με πιο φαρδιά μετατρόχια, όπως οι παλαιότερες Rogue, Rugged X και GR Sport. Πάντως, η Toyota φαίνεται να έχει σχέδια για κάτι αντίστοιχο, αλλά δεν είναι ακόμη η στιγμή για αποκαλύψεις.

Σύμφωνα με δηλώσεις του Nick Hogios, επικεφαλής σχεδίασης της Toyota Αυστραλίας, το ενδεχόμενο μιας wide-body έκδοσης είναι υπαρκτό, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημο χρονοδιάγραμμα. Παράλληλα, ο Sean Hanley, υπεύθυνος πωλήσεων και marketing, επιβεβαίωσε ότι η Gazoo Racing παραμένει βασικό κομμάτι της στρατηγικής της εταιρείας, υπονοώντας πως μια νέα GR Sport έκδοση του Hilux ίσως κάνει την εμφάνισή της στο μέλλον.

Για να καλυφθεί το κενό σε επίπεδο εικόνας, ο ψηφιακός σχεδιαστής Theophilus Chin παρουσίασε μερικά ρεαλιστικά σχέδια, στα οποία η νέα γενιά του Hilux εμφανίζεται με πιο φαρδιά φτερά, επιθετικούς προφυλακτήρες και στοιχεία από προηγούμενες GR Sport εκδόσεις.

Η προηγούμενη γενιά του Hilux GR Sport διάθετε ενισχυμένη ανάρτηση, ειδικούς προφυλακτήρες και έναν αναβαθμισμένο turbo diesel των 2.800 κυβικών με απόδοση 224 ίππων. Δεν είχε στόχο να ανταγωνιστεί απευθείας μοντέλα όπως το Ford Ranger Raptor, αλλά εστίαζε περισσότερο στις σκληροτράχηλες εκδόσεις των ανταγωνιστών, όπως το Nissan Navara Warrior.

Αυτή τη στιγμή, η πιο εξοπλισμένη έκδοση του Hilux στην Αυστραλία είναι η Rugged X, με ενισχυμένο εξοπλισμό για εκτός δρόμου χρήση αλλά χωρίς αλλαγές στον κινητήρα. Ωστόσο, κατά την παρουσίαση του νέου Hilux στην Ταϊλάνδη, η Toyota έδειξε τροποποιημένα πρωτότυπα με GR εξαρτήματα, αφήνοντας να εννοηθεί πως η ομάδα της Gazoo Racing δουλεύει ήδη πάνω σε κάτι πιο δυνατό, ακόμη κι αν δεν είναι έτοιμο να αποκαλυφθεί.

https://youtu.be/mblwCJVM7JU