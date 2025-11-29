Η Abarth εξετάζει επιστροφή στους κινητήρες βενζίνης

Του Γιάννη Σκουφή

Η Abarth φαίνεται έτοιμη να ξαναγράψει την πορεία της, εξετάζοντας μια επιστροφή στους βενζινοκινητήρες μέσω ενός νέου hot hatch βασισμένου στο καινούργιο Fiat 500 Hybrid. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της μάρκας για την Ευρώπη στο βρετανικό Autocar, η αποκλειστική διάθεση ηλεκτρικών μοντέλων -μετά την κατάργηση των 595 και 695 τον Αύγουστο του 2024- δεν έχει ικανοποιήσει το κοινό της Abarth ούτε εμπορικά, ούτε συναισθηματικά.

Ο Gaetano Thorel εξήγησε πως ο παραδοσιακός πελάτης της Abarth θέλει έναν κινητήρα βενζίνης, όχι μόνο για τις επιδόσεις του αλλά και για την οδηγική εμπειρία. Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν: μεταξύ άλλων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Abarth έχει πουλήσει φέτος μόλις 273 αυτοκίνητα, έναντι 954 την ίδια περίοδο πέρυσι, και πολύ μακριά από τις 5.631 πωλήσεις του 2018. Η στροφή αποκλειστικά στα EV έχει ανακόψει δραματικά την πορεία της.

Το νέο Fiat 500 Hybrid βασίζεται σε μια τροποποιημένη έκδοση της ηλεκτρικής πλατφόρμας του 500e. Θεωρητικά μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερη ισχύ, όμως ο υπάρχων κινητήρας των 70 ίππων -ένας ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος 1.000 κυβικών- «δεν μπορεί να ανταποκριθεί» στις απαιτήσεις ενός Abarth. Μάλιστα, με το σπριντ των «0-100» σε περίπου 16 δλ, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο αργά της αγοράς.

Το ποιο μοτέρ θα μπορούσε να χωρέσει -ή πώς στο υπάρχον θα μπορούσε να αυξηθεί η ισχύς- αποτελεί ένα τεχνικό αίνιγμα, ειδικά αφού η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για μικρό ηλεκτρικό κινητήρα και περιορισμένες ανάγκες ψύξης. Παρά τους περιορισμούς και το αμφίβολο οικονομικό όφελος ενός νέου 500 Abarth, η ομάδα δεν το εγκαταλείπει. «Προσπαθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Thorel.

Ακόμη κι αν δεν δούμε άμεσα ένα νέο 500 Abarth με βενζίνη, οι δηλώσεις αυτές αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι η Abarth μπορεί να απομακρυνθεί από την αποκλειστική ηλεκτρική στρατηγική της. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες και για το μεγαλύτερο Abarth 600, αλλά και για μελλοντικά μοντέλα που βρίσκονται υπό εξέταση.

Διαβάστε επίσης