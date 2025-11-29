Η Abarth εξετάζει επιστροφή στους κινητήρες βενζίνης

Η πτώση στις πωλήσεις και η πίεση από τους πιστούς της μάρκας ωθούν την Abarth να επανεξετάσει την ηλεκτρική της στρατηγική.

Newsbomb

Η Abarth εξετάζει επιστροφή στους κινητήρες βενζίνης
deponti.marco@gmail.com
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η Abarth φαίνεται έτοιμη να ξαναγράψει την πορεία της, εξετάζοντας μια επιστροφή στους βενζινοκινητήρες μέσω ενός νέου hot hatch βασισμένου στο καινούργιο Fiat 500 Hybrid. Όπως αποκάλυψε ο επικεφαλής της μάρκας για την Ευρώπη στο βρετανικό Autocar, η αποκλειστική διάθεση ηλεκτρικών μοντέλων -μετά την κατάργηση των 595 και 695 τον Αύγουστο του 2024- δεν έχει ικανοποιήσει το κοινό της Abarth ούτε εμπορικά, ούτε συναισθηματικά.

Ο Gaetano Thorel εξήγησε πως ο παραδοσιακός πελάτης της Abarth θέλει έναν κινητήρα βενζίνης, όχι μόνο για τις επιδόσεις του αλλά και για την οδηγική εμπειρία. Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν: μεταξύ άλλων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Abarth έχει πουλήσει φέτος μόλις 273 αυτοκίνητα, έναντι 954 την ίδια περίοδο πέρυσι, και πολύ μακριά από τις 5.631 πωλήσεις του 2018. Η στροφή αποκλειστικά στα EV έχει ανακόψει δραματικά την πορεία της.

Το νέο Fiat 500 Hybrid βασίζεται σε μια τροποποιημένη έκδοση της ηλεκτρικής πλατφόρμας του 500e. Θεωρητικά μπορεί να φιλοξενήσει περισσότερη ισχύ, όμως ο υπάρχων κινητήρας των 70 ίππων -ένας ατμοσφαιρικός τρικύλινδρος 1.000 κυβικών- «δεν μπορεί να ανταποκριθεί» στις απαιτήσεις ενός Abarth. Μάλιστα, με το σπριντ των «0-100» σε περίπου 16 δλ, αναμένεται να είναι ένα από τα πιο αργά της αγοράς.

Το ποιο μοτέρ θα μπορούσε να χωρέσει -ή πώς στο υπάρχον θα μπορούσε να αυξηθεί η ισχύς- αποτελεί ένα τεχνικό αίνιγμα, ειδικά αφού η πλατφόρμα έχει σχεδιαστεί για μικρό ηλεκτρικό κινητήρα και περιορισμένες ανάγκες ψύξης. Παρά τους περιορισμούς και το αμφίβολο οικονομικό όφελος ενός νέου 500 Abarth, η ομάδα δεν το εγκαταλείπει. «Προσπαθούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Thorel.

Ακόμη κι αν δεν δούμε άμεσα ένα νέο 500 Abarth με βενζίνη, οι δηλώσεις αυτές αποτελούν την πρώτη ένδειξη ότι η Abarth μπορεί να απομακρυνθεί από την αποκλειστική ηλεκτρική στρατηγική της. Μια τέτοια αλλαγή θα μπορούσε να έχει ευρύτερες συνέπειες και για το μεγαλύτερο Abarth 600, αλλά και για μελλοντικά μοντέλα που βρίσκονται υπό εξέταση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:55ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Σπίτια στον «αέρα» στα Τζουμέρκα - Νέες κατολισθήσεις στην Κέρκυρα

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

08:28ΚΟΣΜΟΣ

Σκωτία: Μετέτρεψαν το σπίτι τους σε κέντρο διάσωσης σκαντζόχοιρων - Επανεντάχθηκαν πάνω από 500 «αγκαθωτά» ζώα

08:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σαββατοκύριακο με «Σπασμένη φλέβα», «Stranger Things», μελοποιημένη ποίηση και τη μεγάλη φωταγώγηση στο ΚΠΙΣΝ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Φονικές πλημμύρες στη Σρι Λάνκα: Τουλάχιστον 123 νεκροί - Δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Καθυστερήσεις έως και 1,5 ώρας στο «Ελ. Βενιζέλος»

07:50ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας άνω των 86.000 ευρώ από εκτροφέα στη Γαλλία

07:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Abarth εξετάζει επιστροφή στους κινητήρες βενζίνης

07:43ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Βλαχόπουλος του ΟΦΗ τραγουδούσε υβριστικό σύνθημα κατά του Παναθηναϊκού - «Συγγνώμη, παρασύρθηκα»

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι προϋποθέσεις

07:22ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι να κάνετε αν δεν λάβατε την επιδότηση

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

07:20ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ford: Τώρα όλα τα μοντέλα της με επιτόκιο μόλις 0,9%

07:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Θηρίο» στην επιστροφή του, αλλά οι Μπακς αποκλείστηκαν από το NBA Cup

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

07:03ΕΛΛΑΔΑ

Δύο τροχαία τα ξημερώματα σε Χαμοστέρνας και Κηφισό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:20ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα :Από το «θέλω να τιμωρηθώ» στο «δε θυμάμαι» - Η πρώτη αντίδραση του γιου της ηλικιωμένης για την καθ ομολογίαν φόνισσα σύντροφό του

06:10ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: «Τον σκότωσαν και τον κρέμασαν για να φανεί αυτοκτονία» - Η μητέρα του 29χρονου λιμενικού σπάει τη σιωπή της

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Νυχτερινό «χτύπημα» στην Αθήνα - Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν δρόμοι από βροχή και χαλάζι - Πού θα «στοχεύσει» σήμερα

08:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμφισβήτηση λογαριασμών, βλάβες και καθυστερήσεις παραδόσεων - Πάνω από 8.500 οι καταγγελίες καταναλωτών στην Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών για το 2024

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο πρόγραμμα για ανακαίνιση παλαιών κατοικιών - Έως 90% θα φτάσει η επιδότηση

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

07:20ΚΟΣΜΟΣ

Airbus: Αναγκαστική προσγείωση με 15 τραυματίες προκάλεσε την καθήλωση 6.000 αεροσκαφών

13:37WHAT THE FACT

Μια κόκκινη σφαίρα διασχίζει τον Γαλαξία μας με ακραία ταχύτητα και κανείς δεν γνωρίζει τι είναι

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

07:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Τρεις του Δεκέμβρη στο Παλλάς»: Πώς ο Τσίπρας θα μετατρέψει μια παρουσίαση βιβλίου σε πολιτικό γεγονός

08:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Παγώνουν» όλες οι αιτήσεις ασύλου μετά την επίθεση σε μέλη της Εθνοφρουράς

08:44ΕΛΛΑΔΑ

«Καμπανάκι» Λέκκα για λειψυδρία: «Η αφαλάτωση δεν είναι εύκολη λύση» - Συστάσεις για αξιοποίηση των υπόγειων υδάτων

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Ηλεκτρικά αυτοκίνητα: Ο «καλύτερος κατάσκοπος» όλων των εποχών - Γιατί οι Ισραηλινοί τα «επιστρέφουν»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Black Friday με… άδεια ταμεία: Η κακοκαιρία «Adel» και η χαμηλή καταναλωτική διάθεση «πάγωσαν» την αγορά

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Απόκοσμο σκηνικό στη Θεσσαλονίκη: Πυκνό νέφος σκέπασε τα ανατολικά της πόλης - Βίντεο

08:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Άρης κι ΑΕΛ ψάχνουν νίκη «ανάσα» | Με τρία ματς το «ορεκτικό» πριν το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

16:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: «Πάρε το πουγκί και φύγε, μην με χτυπάς», ικετεύει η 75χρονη – Ηχητικό ντοκουμέντο

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 29 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Οι 370 μάρτυρες που τιμώνται

06:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Συλλέκτης κορυφών εν μέσω προβλημάτων που θα «λύγιζαν» κάθε άλλη ομάδα

19:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Πιερρακάκης: Ποιος είναι ο «αντίπαλός» του για την ηγεσία του Eurogroup – Πότε και πώς εκλέγεται ο νέος πρόεδρος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ