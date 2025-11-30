Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά

Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά
Η απόφαση της BMW να ολοκληρώσει την παραγωγή της Z4 τον Μάρτιο του 2026 δεν αφορά απλώς το τέλος ενός μοντέλου. Αποτελεί ακόμα μια ένδειξη ότι η παραδοσιακή φιλοσοφία των roadster οδεύει προς την έξοδο από την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία.

Για χρόνια, τα roadster ήταν το αντίβαρο στον ορθολογισμό: διθέσια, με κίνηση πίσω, ανοιχτή οροφή και το λιγότερο δυνατό βάρος, στόχευαν αποκλειστικά στην οδηγική απόλαυση. Από το αιώνια νεανικό MX-5 μέχρι τις Z3 και Z4 και τις SLK, αυτή η κατηγορία είχε το δικό της, φανατικό κοινό που επέλεγε συναίσθημα αντί για πρακτικότητα.

