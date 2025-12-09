Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά

Περισσότερα από 100 Porsche στη Ρωσία «έσβησαν» μυστηριωδώς μέσα σε μία νύχτα, χωρίς καμία ανταπόκριση από το σύστημα εκκίνησης ή τα ηλεκτρονικά τους.

Δεκάδες Porsche στην Ρωσία ακινητοποιήθηκαν ξαφνικά
Του Γιάννη Σκουφή

Ιδιοκτήτες από τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη, το Κρασνοντάρ και άλλες πόλεις βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν τα Cayenne, Panamera και Macan τους δεν έπαιρναν μπροστά ή ακόμα χειρότερα δεν ξεκλείδωναν καν.

Σύμφωνα με αναφορές σε τοπικά μέσα και στα κοινωνικά δίκτυα, πρόκειται για οχήματα που είναι εξοπλισμένα με το εργοστασιακό σύστημα δορυφορικής ασφάλειας VTS (Vehicle Tracking System), το οποίο φαίνεται να έχει μπλοκάρει πλήρως τη λειτουργία τους.

Η Porsche Ρωσίας επιβεβαίωσε το πρόβλημα, το οποίο αφορά όλα τα μοντέλα από το 2013 και μετά που διαθέτουν το συγκεκριμένο σύστημα. Η δυσλειτουργία εντοπίζεται στη δορυφορική σύνδεση του VTS.

Αν χαθεί το σήμα, το σύστημα «κλειδώνει» το αυτοκίνητο, θεωρώντας πιθανώς ότι πρόκειται για κλοπή. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση φαίνεται πως το σύστημα αντιμετωπίζει ακόμη και τον ίδιο τον ιδιοκτήτη ως απειλή.

Μερικοί προσπάθησαν να επαναφέρουν τη λειτουργία των αυτοκινήτων αποσυνδέοντας τις μπαταρίες για ώρες ή απομονώνοντας χειροκίνητα τα εξαρτήματα του συστήματος συναγερμού, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Άλλοι αναγκάστηκαν να ρυμουλκήσουν τα αυτοκίνητά τους σε εξουσιοδοτημένα συνεργεία, τα οποία δέχτηκαν κατακόρυφη αύξηση αιτημάτων.

Αρκετοί εικάζουν πως το συμβάν ενδέχεται να συνδέεται με δολιοφθορά, ακόμη και από εξωτερικούς παράγοντες. Αν και δεν υπάρχουν επίσημες αποδείξεις, εκπρόσωποι αντιπροσωπειών στη Ρωσία αναφέρουν πως «το ενδεχόμενο να πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια είναι υπαρκτό».

Αντίστοιχα προβλήματα εμφανίστηκαν και σε μοντέλα της Mercedes, της Audi και της Volkswagen, αν και όχι στον ίδιο βαθμό. Καμία από αυτές τις εταιρείες δεν διαθέτει πλέον επίσημο δίκτυο πωλήσεων στη Ρωσία από τον Μάρτιο του 2022, μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όμως η τεχνική υποστήριξη συνεχίστηκε σε τοπικό επίπεδο.

Το περιστατικό έρχεται να αναδείξει την εξάρτηση των σύγχρονων αυτοκινήτων από συνδεδεμένες υπηρεσίες και τη δυνητική ευπάθεια απέναντι σε διακοπές ή επιθέσεις στο λογισμικό. Για την ώρα, η Porsche δεν έχει ανακοινώσει επίσημη αιτία ή λύση για το πρόβλημα.

