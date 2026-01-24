NSX Tribute: Το νέο όραμα της Italdesign για το θρύλο της Honda

Με την έγκριση της Honda, η Italdesign παρουσιάζει μια νέα εκδοχή του NSX, εμπνευσμένη από το παρελθόν αλλά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του σήμερα.

NSX Tribute: Το νέο όραμα της Italdesign για το θρύλο της Honda
Του Γιάννη Σκουφή

Η Honda παρουσίασε το πρώτο NSX το 1990 στην έκθεση του Σικάγο, και το ιαπωνικό κουπέ αναδείχθηκε γρήγορα ως ένα σύμβολο επιδόσεων, ειδικά μετά τον θρίαμβο στην κατηγορία GT2 του Le Mans του 1995. Και κάπως έτσι η Italdesign αποφάσισε να τιμήσει τη βαριά αυτή κληρονομιά με ένα νέο πρότζεκτ, το οποίο αποκαλύφθηκε πρόσφατα στο Τόκιο.

honda-nsx-tribute-2.jpg


Συγκεκριμένα, το Italdesign Honda NSX Tribute χρησιμοποιεί ως βάση την υβριδική έκδοση του NSX που κατασκευαζόταν από το 2016 έως και το 2022. Αυτή η γενιά δεν έφτασε ποτέ σε δημοτικότητα ή γοήτρο την αρχική, αλλά η Italdesign επιχειρεί να συνδυάσει στοιχεία της αισθητικής του αρχέτυπου NSX με μια μοντέρνα προσέγγιση.
Στο αμάξωμα ενσωματώνονται χαρακτηριστικά όπως η χαρακτηριστική πίσω σπόιλερ, η ενιαία LED λωρίδα φωτισμού και οι χαμηλά τοποθετημένοι LED προβολείς που παραπέμπουν στους αναδιπλούμενους του κλασικού NSX.

honda-nsx-tribute-3.jpg


Οι αλλαγές τονίζονται κυρίως με στοιχεία από ανθρακονήματα, προσδίδοντας στο αμάξωμα μία πιο δυναμική εμφάνιση και πιο έντονη οπτική παρουσία. Στο εσωτερικό δεν υπάρχουν ουσιαστικά διαφοροποιήσεις πέρα από νέες επενδύσεις και υλικά, καθώς η έμφαση δόθηκε στην αισθητική αναβάθμιση και όχι στο μηχανολογικό σκέλος.
Έτσι η τεχνολογία του συστήματος πρόωσης είναι η ίδια με αυτήν του υβριδικού NSX: τρεις ηλεκτροκινητήρες συνεργάζονται με έναν bi-turbo V6 και αποδίδουν συνδυαστικά 573 ίππους και 645 Nm.


Ο σημαντικότερος περιορισμός είναι η απόφαση να διατεθεί το NSX Tribute μόνο ως δεξιοτίμονο τιμόνι, τιμώντας την ιαπωνική του προέλευση. Η παραγωγή θα είναι αυστηρά περιορισμένη, με δυνατότητα εξατομίκευσης ανά κάτοχο, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη τιμή.

