Το νέο Volvo EX60 έτοιμο για παραγγελία στην Ελλάδα -Πόσο κοστίζει

Η Volvo άνοιξε και επίσημα τη λίστα παραγγελιών για το νέο EX60, το μοντέλο που αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο-κλειδί στη μετάβαση της μάρκας στη νέα, αμιγώς ηλεκτρική εποχή. Στην πράξη, το EX60 αποτελεί τον φυσικό διάδοχο του XC60, ενός από τα διαχρονικά best seller της σουηδικής εταιρείας, και ίσως το πιο σημαντικό νέο λανσάρισμα των τελευταίων ετών για τη Volvo.

Οι πρώτες παραδόσεις για την ελληνική αγορά έχουν προγραμματιστεί για το καλοκαίρι, ενώ το μοντέλο είναι ήδη διαθέσιμο για παραγγελία στη χώρα μας.

