Chery Chery: Ρεκόρ πωλήσεων το 2025 και δυναμική είσοδος στην Ελλάδα
Με το γκάζι πατημένο μέχρι το πάτωμα μπήκε η Chery στο 2025, καταγράφοντας μια από τις πιο εντυπωσιακές χρονιές της ιστορίας της. Η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία ολοκλήρωσε το έτος με 2.806.393 πωλήσεις παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 7,77% σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική της πορεία και τη διαρκή ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης προήλθε από τις εξαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 1.344.020 οχήματα, καταγράφοντας άνοδο 17,4%.
