Η Black Edition είναι η πιο σκοτεινή εκδοχή του Volkswagen Golf R

Όχι επειδή είναι το πιο ακραίο ή το πιο εντυπωσιακό στα χαρτιά, αλλά επειδή καταφέρνει να συνδυάζει υψηλές επιδόσεις, τεχνολογία και καθημερινή χρηστικότητα με έναν τρόπο που ελάχιστα άλλα μοντέλα έχουν πετύχει σε βάθος χρόνου.

Η νέα έκδοση Golf R Black Edition έρχεται τώρα να «σκουρύνει» αισθητικά αυτή τη φιλοσοφία, χωρίς να αλλοιώνει την ουσία της.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr