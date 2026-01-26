Θάντερ – Ράπτορς: Ο Μαμουκελασβίλι κράτησε τον Ντορτ στον ώμο του για να μην τραυματιστεί σοβαρά

Στην αναμέτρηση των Θάντερ κόντρα στους Ράπτορς στην Οκλαχόμα, «έκλεψε» την παράσταση ένα περιστατικό κατά τη διάρκεια του αγώνα με πρωταγωνιστές τους Σάντρο Μαμουκελασβίλι και Λου Ντορτ. Ο παίκτης των Θάντερ πήδηξε ψηλά για να κόψει τον Γεωργιανό σέντερ, αλλά κατά την προσγείωση δεν είχε καλή ισορροπία και θα μπορούσε να τραυματιστεί σοβαρά.

Όμως, ο Μαμουκελασβίλι επέδειξε εντυπωσιακά αντανακλαστικά, κινήθηκε αστραπιαία, τον κουβάλησε στον ώμο του κι έτσι τον έσωσε από σίγουρη ζημιά, σε μία πολύ όμορφη κίνηση, που ήταν και το highlight του αγώνα.

Οι Τορόντο Ράπτορς ανέβηκαν στο 29–19 μετά το τεράστιο «διπλό» στην Οκλαχόμα επί των Θάντερ (103–101), που υποχώρησαν στο 37–10.