Ανδρουλάκης: «Δεν στέκεται ο Φλωρίδης ως υπουργός Δικαιοσύνης»

Κατά του υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη στράφηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας το πρωί της Δευτέρας στο OPEN.

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για μείζον ζήτημα, ζητώντας την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «δεν στέκεται», κατηγορώντας τον παράλληλα πως «λέει ψέματα απροκάλυπτα».

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφερόμενος στον κ. Φλωρίδη είπε αρχικά: «έχουμε έναν υπουργό που σε εποχή μεγάλης κρίσης των θεσμών, έχει κορυφωθεί η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στην Δικαιοσύνη και τους θεσμούς και βγαίνει ο υπουργός Δικαιοσύνης και λέει τόσο ψέματα που δεν στέκεται ως υπουργός».

«Πώς γίνεται να βλέπει το λαό να μην εμπιστεύεται τους θεσμούς ο άνθρωπος που θα έπρεπε να έχει καθαρό, ευθύβολο λόγο της αλήθειας και να λέει ψέματα απροκάλυπτα;», σημείωσε, συνεχίζοντας:

«Ισχυρίζεται ότι η διάταξη που έφερε σε άσχετο νομοσχέδιο, το νομοσχέδιο για να θυμάται ο κόσμος ήτανε να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΑΔΕ. και φέρνει μία διάταξη, ότι δεν αλλάξαμε κάτι, όπως σε όλες τις υπόλοιπες αποφάσεις, δίνει το δικαίωμα στους γονείς να ζητήσουνε αναστολή της πρωτόδικης απόφασης μέχρι να εκδικαστεί η έφεση, λέει ψέματα. Αλλάζει, μπορεί να υπάρξει νέα απόφαση πριν την απόφαση της έφεσης, Ένα ψέμα. Δεύτερο ψέμα, ο κόσμος μπερδεύει μία τροπολογία με διατάξεις που υπήρχαν από την αρχή στο νομοσχέδιο. Λέει ψέματα. Δεν υπήρξε αυτή η διάταξη στο νομοσχέδιο. Το κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ, γιατί καταψήφισε το ΠΑΣΟΚ και μιλάει για ευρεία πλειοψηφία».

«Ένα υπουργός που λέει ψέματα στον ελληνικό λαό δεν μπορεί να σταθεί. Καλύπτει το παρακράτος ο κ. Φλωρίδης;» διερωτήθηκε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, προσθέτοντας στη συνέχεια: «Δεν είναι το πρώτο θέμα. Δεν στέκεται ο υπουργός με τέτοια ψέματα στον ελληνικό λαό. Τον ακούσαμε να σχολιάζει τις αποκαλύψεις στη δίκη των υποκλοπών. Δεν σχολίασε τις απίθανες καταγγελίες που έγιναν στη δίκη. Το καλύπτει το παρακράτος;»

«Η κρίση των θεσμών είναι τεράστιο ζήτημα για την αξιοπιστία της χώρας. Προφανέστατα ο κ. Μητσοτάκης είναι αυτός που δινει εντολές στον κ. Φλωρίδη. Για αυτό αγωνίζομαι να φύγει αυτή η κυβέρνηση», σημείωσε στην συνέχεια ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, ενώ προτού κλείσει την αναφορά του στον κ. Φλωρίδη ο Νίκος Ανδρουλάκης τον κατηγόρησε για μία ακόμη φορά επαναλαμβάνοντας: «ένας υπουργός που περιφρονεί τη νοημοσύνη του λαού, περιφρονεί του θεσμούς και κάνει παιχνίδια με την δικαιοσύνη δεν στέκεται ως υπουργός».

Δείτε το βίντεο του OPEN με όλα όσα είπε ο κ. Ανδρουλάκης για τον υπουργό Δικαιοσύνης από το 8:00 έως και το 15:00: