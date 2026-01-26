ΑΕΚ: Ιστορική επίδοση Γιόβιτς - Τρίτη καλύτερη εκκίνηση επιθετικού στην Ένωση

Ο Σέρβος φορ έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στις νίκες της «Ένωσης» απέναντι στον Παναθηναϊκό (4-0) και τον Asteras AKTOR (0-1) και, ταυτόχρονα, μπήκε σε μια πολύ «βαριά» κουβέντα, αυτή των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Με 12 γκολ στις πρώτες 17 συμμετοχές του στο πρωτάθλημα, ο Γιόβιτς καταγράφει την τρίτη καλύτερη εκκίνηση παραγωγικότητας παίκτη της ΑΕΚ. Περισσότερα τέρματα σε αυτό το διάστημα είχαν πετύχει μόνο δύο θρύλοι της ομάδας, ο Χένρικ Νίλσεν τη σεζόν 1987/88 με 16 γκολ και ο Ίσμαελ Μπλάνκο τη σεζόν 2007/08 με 13.

Ίδιο ξεκίνημα με τον Σέρβο επιθετικό είχαν δύο ακόμη ονόματα της κιτρινόμαυρης ιστορίας. Ο Κώστας Παπαγεωργίου τη σεζόν 1963/64 και ο Ντανιέλ Μπατίστα το 1989/90 είχαν επίσης φτάσει τα 12 γκολ στους πρώτους 17 αγώνες πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Λίγο πιο πίσω, με 11 γκολ στο ίδιο διάστημα, συναντά κανείς μερικούς από τους μεγαλύτερους γκολτζήδες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα της «Ένωσης»: τον Κώστα Νεστορίδη (1957/58), τον Βασίλη Δημητριάδη (1991/92), τον Ντέμη Νικολαΐδη (1996/97) και τον Εζέκιελ Πόνσε (2018/19).

Ενδεικτικό της σπουδαιότητας του επιτεύγματος του Γιόβιτς είναι το γεγονός ότι θρύλοι όπως ο Θωμάς Μαύρος είχαν 10 γκολ στις πρώτες 17 εμφανίσεις τους (1976/77), ενώ ο Μίμης Παπαϊωάννου (1962/63), ο Βάλτερ Βάγκνερ (1974/75), ο Χρήστος Κωστής (1995/96) και ο Νίκος Λυμπερόπουλος (2003/04) είχαν σταματήσει στα 9.

