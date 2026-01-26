«Μηδέν σφυγμός» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Την ευκαιρία να μειώσει την απόσταση από την 4η θέση που βρίσκεται ο Λεβαδειακός έχασε ο Παναθηναϊκός, μια και έμεινε στο 0-0 κόντρα στον Ατρόμητο στο Περιστέρι και έδειξε πως διαθέτει «Μηδέν σφυγμό».

Από εκεί και πέρα, ο Θωμάς Στρακόσια έδειξε και στην Τρίπολη πως είναι «Simply the best» στην Super League, τη στιγμή που «Προ των πυλών» του Ολυμπιακού εμφανίζεται ο Αντρέ Λουίζ.

