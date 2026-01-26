Απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιά – Ποια δρομολόγια ακυρώθηκαν

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αναμένεται να επικρατήσουν στο νοτιοανατολικό Αιγαίο οδήγησαν στην απόφαση για απαγορευτικό απόπλου και αναβολή στην εκτέλεση κάποιων δρομολογίων από το λιμάνι του Πειραιά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν θα αναχωρήσουν τα εξής πλοία:

«Blue Star Delos» για Πάρο – Νάξο – Θήρα που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει σήμερα στις 07.25.

«Fast Ferries Andros» για Σύρο – Τήνο – Μύκονο που θα αναχωρούσε σήμερα στις 07.30.

«Διονύσιος Σολωμός» για Σέριφο – Κίμωλο – Σίφνο – Φολέγανδρο – Σαντορίνη – Ιο, το οποίο ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει από το λιμάνι του Πειραιά σήμερα στις 14.15.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις κατά τόπους λιμενικές αρχές προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με τις αλλαγές των δρομολογίων.

Διαβάστε επίσης