Η θρυλική Lola T70 επιστρέφει ως supercar με 500 ίππους

Η Lola αναβιώνει ένα από τα πιο εμβληματικά αγωνιστικά των ‘60s σε μια περιορισμένη έκδοση που μπορεί να κυκλοφορεί και σε δημόσιους δρόμους.

Του Γιάννη Σκουφή

Η Lola Cars φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εμβληματική Lola T70, παρουσιάζοντας μια σύγχρονη εκδοχή της που ισορροπεί ανάμεσα στον αγωνιστικό χαρακτήρα και τη χρήση σε δημόσιο δρόμο. Η νέα T70S GT αποτελεί εξέλιξη της Mk3B που είχε ξεχωρίσει στους αγώνες αντοχής, με πιο σημαντική στιγμή τη νίκη στον 24ώρο αγώνα της Daytona το 1969.

Κάτω από το αμάξωμα βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V8 6.200 κυβικών της Chevrolet, με απόδοση 500 ίππων, ο οποίος συνδυάζεται με χειροκίνητο κιβώτιο έξι σχέσεων της Hewland.

Μάλιστα, υπάρχει δυνατότητα επιλογής σειριακής λειτουργίας για χρήση σε πίστα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία. Το πλαίσιο είναι αλουμινένιο και το βάρος περιορίζεται στα 890 κιλά, εξασφαλίζοντας ιδιαίτερα καλή αναλογία κιλών ανά ίππο. Έτσι, τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε μόλις 2,9 δεύτερα.

Παράλληλα, η Lola προσφέρει την καθαρά αγωνιστική εκδοχή T70S, με ένα V8 5.000 κυβικών και απόδοση 530 ίππων, ακόμη χαμηλότερο βάρος και επιδόσεις που πλησιάζουν σύγχρονα hypercars.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατασκευή του αμαξώματος, το οποίο χρησιμοποιεί ένα νέο συνθετικό υλικό από φυσικές πρώτες ύλες, χωρίς στοιχεία που προκύπτουν από χημικές διεργασίες. Σύμφωνα με τη Lola, πρόκειται για μια πιο ανθεκτική λύση σε σχέση με το fiberglass και με καλύτερη ποιότητα συγκριτικά με τα ανθρακονήματα.

Στο εσωτερικό, η έκδοση δρόμου διατηρεί τον αγωνιστικό χαρακτήρα, με αναλογικά όργανα και λιτή σχεδίαση, αλλά προσθέτει στοιχεία όπως κλιματισμό και μικρούς αποθηκευτικούς χώρους.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 16 αυτοκίνητα, με την τιμή να μην έχει ακόμη ανακοινωθεί. Πρόκειται ουσιαστικά για μια σπάνια ευκαιρία επιστροφής ενός θρύλου, σε μια εποχή όπου τα καθαρόαιμα, αναλογικά supercars γίνονται όλο και πιο δυσεύρετα.

