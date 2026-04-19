Renault 4 E-Tech Plein Sud: Το ηλεκτρικό SUV γίνεται «κάμπριο»

Newsbomb

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Του Γιάννη Σκουφή

Η βασική αλλαγή αφορά την οροφή, όπου το μεταλλικό πάνελ αντικαθίσταται από μια υφασμάτινη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οροφή.

Η λύση αυτή εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Webasto και επιτρέπει το άνοιγμα της οροφής σε τρία στάδια ή πλήρως, καλύπτοντας επιφάνεια 92x80 εκατοστών. Όταν έχει ανοίξει πλήρως, φτάνει έως πάνω από το πίσω παρμπρίζ, προσφέροντας πιο «ανοιχτή» αίσθηση και στους πίσω επιβάτες.

Για λόγους κόστους και βάρους, η Renault χρησιμοποίησε πλαστικά στοιχεία αντί για μεταλλικά στον μηχανισμό, ενώ η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί χάρη στο αυξημένο πάχος της υφασμάτινης οροφής. Ο χειρισμός της οροφής μπορεί να γίνει τόσο από διακόπτη στην καμπίνα όσο και μέσω φωνητικών εντολών.

Παράλληλα, η γκάμα του R4 έχει εξελιχθεί συνολικά, με νέα συστήματα υποβοήθησης όπως κάμερα παρακολούθησης οδηγού και λειτουργία αυτόματης ακινητοποίησης σε περίπτωση ανάγκης. Προστίθεται επίσης ένα σύστημα «προγνωστικής οικολογικής οδήγησης», που χρησιμοποιεί δεδομένα πλοήγησης για να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Το Plein Sud θα διατίθεται με ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων και μπαταρία 52,0 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως και 409 χιλιόμετρα. Παράλληλα, έχουν γίνει βελτιώσεις στη θερμική διαχείριση της μπαταρίας, διατηρώντας τη λειτουργία της αποδοτική ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -20°C.

Η νέα έκδοση του ηλεκτρικού Renault έχει ήδη λανσαριστεί σε αγορές της Ευρώπης με τιμές που ξεκινούν από περίπου 37.000 ευρώ, ενώ σύντομα αναμένεται η διάθεσή της και σε άλλες χώρες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα είναι οι πλουσιότερες έως το 2030 – Πού βρίσκεται η Ελλάδα στην κούρσα

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Καθησυχαστικός ο Λέκκας για τον σεισμό στο Λασίθι: «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»

10:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Το Πεντάγωνο αντεπιτίθεται: «Fake news οι καταγγελίες ότι οι ναυτικοί μας πεινάνε»

10:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Εκλογές στο τέλος της τετραετίας»

10:00ΕΥ ΖΗΝ

Διαβήτης: 7 καθημερινές συνήθειες που βελτιώνουν την ευαισθησία στην ινσουλίνη

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Για οικονομική διαφορά 3 ευρώ έδειρε άγρια τον κοσμηματοπώλη

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Ελισάβετ Β': Τα σκάνδαλα που σημάδεψαν την εποχή της μακροβιότερης μονάρχη - 100 χρόνια από τη γέννησή της

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

09:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Renault 4 E-Tech Plein Sud: Το ηλεκτρικό SUV γίνεται «κάμπριο»

09:28ΚΟΣΜΟΣ

Η Silicon Valley… αλλάζει για πάντα: Αυτή είναι η νέα «βάση» των νεοφυών επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Στην Κίνα τίμησαν την ελληνική γλώσσα με μεγάλη εκδήλωση

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Για ποιο λόγο εκτοξεύτηκαν οι εξαγωγές της Κίνας;

08:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος κύκλος για το «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» με επιδότηση έως 95%: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Βουλγαρία: Στις κάλπες ξανά οι πολίτες - Προβάδισμα για τον Ρούμεν Ράντεφ

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Πάνω από πέντε χιλιάδες ταχυδρομικά περιστέρια ξεχύθηκαν στον ουρανό

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Η έλλειψη χιονιού στη Νορβηγία φέρνει ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
08:18LIFESTYLE

J2US: Αποχώρησε οικειοθελώς ο Gio Kay - «Δεν μπορώ να συνεχίσω για προσωπικούς λόγους»

19:01ΣΕΙΣΜΟΙ

Κινέζος επιστήμονας: Ο λόγος που σημειώθηκαν 60.000 σεισμοί στη Σαντορίνη το 2025

09:19ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Οργή για την προσωπική κόντρα γιατρών πάνω από το πτώμα της Μυρτούς - Είχαν αλληλομηνυθεί

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

06:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Τα 28 λεπτά που οδήγησαν την Μυρτώ στο θάνατο - Τα μυστικά που κρύβει το «δωμάτιο 10»

17:29ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυρτώ: Γιατί ο πρώην σύντροφός της είναι το «κλειδί» - Η ερωτική σχέση που πυροδότησε εντάσεις

20:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποχωρεί το αντικυκλωνικό πεδίο γύρω από την Ελλάδα - Έρχεται διαταραχή με ψυχρή «εισβολή»

10:11ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός στο Λασίθι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Αρναούτογλου για σημαντική αλλαγή - Πότε ξεκινά

10:32ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας»

07:43ΕΛΛΑΔΑ

Λιοσίων: Τρεις συλλήψεις για την παράσυρση της 16χρονης, κρύβεται ο οδηγός - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση η νεαρή

22:24ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Μια ολόκληρη ενορία «βράζει» για τον ιερέα

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Παλλήνη: Για οικονομική διαφορά 3 ευρώ έδειρε άγρια τον κοσμηματοπώλη

21:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: «Υπήρχε σχέδιο να βγάλουν την Μυρτώ στην πορνεία» - Αποκάλυψη και για δεύτερο κορίτσι το μοιραίο βράδυ

12:42ΕΛΛΑΔΑ

2.000 χρόνια μετά: Η ΕΥΔΑΠ ξαναζωντανεύει το Αδριάνειο Υδραγωγείο

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Βασιλικό εμπάργκο: Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον θα «εξαφανιστούν» αν επιστρέψουν οι Σάσεξ στη Βρετανία

08:36ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Πάνω από πέντε χιλιάδες ταχυδρομικά περιστέρια ξεχύθηκαν στον ουρανό

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Άνοιξε ξανά το camping της διπλής δολοφονίας - Ποιος είναι ο νέος ιδιοκτήτης

12:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Γιατί πρέπει να την προμηθευτείτε πριν από τον Αύγουστο του 2026

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ