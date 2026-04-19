Renault 4 E-Tech Plein Sud: Το ηλεκτρικό SUV γίνεται «κάμπριο»

Του Γιάννη Σκουφή

Η βασική αλλαγή αφορά την οροφή, όπου το μεταλλικό πάνελ αντικαθίσταται από μια υφασμάτινη, ηλεκτρικά αναδιπλούμενη οροφή.

Η λύση αυτή εξελίχθηκε σε συνεργασία με τη Webasto και επιτρέπει το άνοιγμα της οροφής σε τρία στάδια ή πλήρως, καλύπτοντας επιφάνεια 92x80 εκατοστών. Όταν έχει ανοίξει πλήρως, φτάνει έως πάνω από το πίσω παρμπρίζ, προσφέροντας πιο «ανοιχτή» αίσθηση και στους πίσω επιβάτες.

Για λόγους κόστους και βάρους, η Renault χρησιμοποίησε πλαστικά στοιχεία αντί για μεταλλικά στον μηχανισμό, ενώ η ηχομόνωση έχει βελτιωθεί χάρη στο αυξημένο πάχος της υφασμάτινης οροφής. Ο χειρισμός της οροφής μπορεί να γίνει τόσο από διακόπτη στην καμπίνα όσο και μέσω φωνητικών εντολών.

Παράλληλα, η γκάμα του R4 έχει εξελιχθεί συνολικά, με νέα συστήματα υποβοήθησης όπως κάμερα παρακολούθησης οδηγού και λειτουργία αυτόματης ακινητοποίησης σε περίπτωση ανάγκης. Προστίθεται επίσης ένα σύστημα «προγνωστικής οικολογικής οδήγησης», που χρησιμοποιεί δεδομένα πλοήγησης για να μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Το Plein Sud θα διατίθεται με ηλεκτροκινητήρα 150 ίππων και μπαταρία 52,0 kWh, προσφέροντας αυτονομία έως και 409 χιλιόμετρα. Παράλληλα, έχουν γίνει βελτιώσεις στη θερμική διαχείριση της μπαταρίας, διατηρώντας τη λειτουργία της αποδοτική ακόμη και σε θερμοκρασίες έως -20°C.

Η νέα έκδοση του ηλεκτρικού Renault έχει ήδη λανσαριστεί σε αγορές της Ευρώπης με τιμές που ξεκινούν από περίπου 37.000 ευρώ, ενώ σύντομα αναμένεται η διάθεσή της και σε άλλες χώρες.

Διαβάστε επίσης