Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες του εσωτερικού του νέου Skoda Peaq
Η Skoda δημοσίευσε την πρώτη επίσημη εικόνα από το εσωτερικό του νέου Peaq, του αμιγώς ηλεκτρικού επταθέσιου SUV που ετοιμάζει και θα παρουσιαστεί επίσημα στις 23 Ιουνίου.
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Τα πρώτα σκίτσα της καμπίνας αποκαλύπτουν μια σαφώς πιο σύγχρονη προσέγγιση στη διαμόρφωση των χώρων, με έμφαση στη χρηστικότητα, στην άνεση και στη μείωση της πολυπλοκότητας για τον οδηγό και τους επιβάτες.
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