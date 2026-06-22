Αυτές είναι οι πρώτες εικόνες του εσωτερικού του νέου Skoda Peaq

Τα πρώτα σκίτσα της καμπίνας αποκαλύπτουν μια σαφώς πιο σύγχρονη προσέγγιση στη διαμόρφωση των χώρων, με έμφαση στη χρηστικότητα, στην άνεση και στη μείωση της πολυπλοκότητας για τον οδηγό και τους επιβάτες.

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