Η Rolls-Royce ετοιμάζει υβριδικό «θηρίο» για άρματα μάχης
Η Rolls-Royce Power Systems παρουσίασε μια νέα γενιά συστημάτων κίνησης που προορίζεται για τα άρματα μάχης και τα βαρέα στρατιωτικά οχήματα των επόμενων δεκαετιών.
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Το νέο mtu PowerPack Xelerate συνδυάζει έναν πετρελαιοκινητήρα V10 με υβριδική τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύνολο που αποδίδει περισσότερους από 1.900 ίππους.
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Η Rolls-Royce ετοιμάζει υβριδικό «θηρίο» για άρματα μάχης
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