Η Rolls-Royce ετοιμάζει υβριδικό «θηρίο» για άρματα μάχης

Το νέο mtu PowerPack Xelerate συνδυάζει έναν πετρελαιοκινητήρα V10 με υβριδική τεχνολογία, δημιουργώντας ένα σύνολο που αποδίδει περισσότερους από 1.900 ίππους.

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