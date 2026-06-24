Η Audi ανανέωσε, κυρίως τεχνολογικά, το A3

Η εμφανής διαφοροποίηση αφορά το ταμπλό, καθώς ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, το λεγόμενο Audi virtual cockpit, των 11,9 ιντσών και η οθόνη των 12,8 ιντσών του συστήματος infotainment αποτελούν ένα κυρτό, ενιαίο οπτικά σύνολο.

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