Η Audi ανανέωσε, κυρίως τεχνολογικά, το A3
Η Audi αναβαθμίζει το A3, με τις αλλαγές να εστιάζουν κυρίως στο εσωτερικό, στα ψηφιακά συστήματα και στα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού.
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Η εμφανής διαφοροποίηση αφορά το ταμπλό, καθώς ο ψηφιακός πίνακας οργάνων, το λεγόμενο Audi virtual cockpit, των 11,9 ιντσών και η οθόνη των 12,8 ιντσών του συστήματος infotainment αποτελούν ένα κυρτό, ενιαίο οπτικά σύνολο.
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