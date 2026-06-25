Το Peaq είναι η νέα επταθέσια ηλεκτρική ναυαρχίδα της Skoda

Πρόκειται για ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με 5 ή 7 θέσεις, βασισμένο στην αρχιτεκτονική MEB του ομίλου Volkswagen και με σαφή στόχο τις μεγάλες οικογένειες που μέχρι σήμερα δεν είχαν πολλές ηλεκτρικές επιλογές σε αυτήν την κατηγορία.

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