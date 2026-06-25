Ford: Με 4 Puma Rally1 και δυνατή ελληνική παρουσία στο ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Ο αγώνας θα διεξαχθεί από τις 25 έως τις 28 Ιουνίου, με βάση το Λουτράκι Κορινθίας, και αποτελεί τον όγδοο γύρο του φετινού πρωταθλήματος.

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