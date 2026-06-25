Aston Martin Valkyrie: Μία από τις πιο μικρές ανακλήσεις παγκοσμίως

Η Aston Martin προχωρά σε προληπτική ανάκληση επτά Valkyrie, καθώς εντοπίστηκε μια ιδιαίτερα ασυνήθιστη δυσλειτουργία στο σύστημα πέδησης που μπορεί να εμφανιστεί μόνο υπό ακραίες συνθήκες οδήγησης σε πίστα.

Newsbomb

Aston Martin Valkyrie: Μία από τις πιο μικρές ανακλήσεις παγκοσμίως
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
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Του Γιάννη Σκουφή

Η Aston Martin ανακοίνωσε μια από τις πιο ιδιαίτερες ανακλήσεις των τελευταίων ετών, η οποία αφορά μόλις επτά Valkyrie παραγωγής του 2024. Το ζήτημα σχετίζεται με το σύστημα πέδησης και εμφανίζεται μόνο σε αυτοκίνητα που διαθέτουν τη ρύθμιση ανάρτησης για χρήση σε πίστα.

Σύμφωνα με την εταιρεία, ένα στεγανοποιητικό εξάρτημα μέσα σε έναν από τους κυλίνδρους του συστήματος πέδησης μπορεί να παραμορφωθεί υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα υγρά των φρένων να μην επιστρέφουν σωστά στο δοχείο όταν ο οδηγός αφήνει το πεντάλ, με συνέπεια το κύκλωμα να παραμένει υπό πίεση.

Εάν η πίεση αυξηθεί αρκετά, τα φρένα μπορεί να συνεχίσουν να έρχονται σε επαφή με τους δίσκους, προκαλώντας σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας. Σε ακραίες περιπτώσεις, η θερμότητα θα μπορούσε να επηρεάσει εξαρτήματα από ανθρακονήματα που βρίσκονται κοντά στο σύστημα ψύξης των πίσω φρένων.

Πάντως, η Aston Martin επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν μπορεί ουσιαστικά να εκδηλωθεί σε κανονική χρήση δρόμου. Για να συμβεί, το αυτοκίνητο πρέπει να κινείται σε πίστα, να βρίσκεται σε έντονη πλαγιολίσθηση με υψηλή ταχύτητα και ταυτόχρονα να παρεμβαίνουν τα ηλεκτρονικά συστήματα ευστάθειας και ελέγχου της πρόσφυσης σε μια πολύ συγκεκριμένη αλληλουχία ενεργειών.

Η βρετανική εταιρεία άρχισε να διερευνά το ζήτημα από το 2022 σε συνεργασία με τον προμηθευτή Alcon. Η αιτία εντοπίστηκε οριστικά το 2025 και σχεδιάστηκε νέο εξάρτημα, το οποίο είναι συμβατό με τη λειτουργία των συστημάτων ESP και traction control.

Οι ιδιοκτήτες των Valkyrie που εμπίπτουν στην ανάκληση θα κληθούν να επισκεφθούν εξουσιοδοτημένο συνεργείο για την αντικατάσταση του κυλίνδρου φρένων, μια διαδικασία που απαιτεί περίπου πέντε ώρες.

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