ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Νίκη Ogier στην υπερ-ειδική

Η φετινή υπερ-ειδική του Ράλλυ Ακρόπολις έγινε σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα παράλληλης χάραξης (δύο αγωνιστικά έτρεχαν ταυτόχρονα) στο Ellinikon Sports Park όπου 57 πληρώματα από 24 χώρες πήραν εκκίνηση.

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ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Νίκη Ogier στην υπερ-ειδική
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  • Ο Sébastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην υπερ
  • ειδική του Ράλλυ Ακρόπολις με το Toyota GR Yaris Rally1.
  • Ο Takamoto Katsuta και ο Thierry Neuville κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στην υπερ
  • ειδική.
  • Ο Rossell ήταν πρώτος στην κατηγορία Rally 2 με το Lancia Ypsilon Rally 2, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Lancia στον αγώνα μετά από δεκαετίες.
  • Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και κερδίζει αυτός που θα διαχειριστεί καλύτερα τις συνθήκες και τα προβλήματα.
  • Η συνέχεια του αγώνα περιλαμβάνει περίπου 130 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών στη Στερεά Ελλάδα.
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Του Γιάννη Σκουφή

Τον πιο γρήγορο χρόνο (1:39,2) πέτυχε ο Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1. O Γάλλος πολυπρωταθλητής οδήγησε πολύ στρωτά και καθαρά, ξεσηκώνοντας τους θεατές.

Ο Takamoto Katsuta, επίσης με Toyota GR Yaris Rally1, ακολούθησε στη 2η θέση, ενώ τον τρίτο χρόνο πέτυχε ο Thierry Neuville με το Hyundai i20 N Rally1, που άφησε πίσω του τα Toyota GR Yaris Rally1 των οι Sami Pajari και Oliver Solberg που συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Πρώτος στην κατηγορία Rally 2 ήταν ο Rossell με το Lancia Ypsilon Rally 2 και με την ιταλική μάρκα να κάνει την επανεμφάνισή της στον εθνικό μας αγώνα μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες.

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Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις προμηνύεται, όπως πάντα, απρόβλεπτο, συναρπαστικό και σκληρό, καθώς δεν κερδίζει απαραίτητα ο ταχύτερος συνδυασμός, αλλά εκείνος που θα διατηρήσει έξυπνο ρυθμό, θα αποφύγει τα προβλήματα και θα διαχειριστεί καλύτερα τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για ανθρώπους και μηχανές.

Η δράση συνεχίζεται στη Στερεά Ελλάδα, με σχεδόν 130 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών.

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