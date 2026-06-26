ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις: Νίκη Ogier στην υπερ-ειδική

Snapshot Ο Sébastien Ogier σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στην υπερ

ειδική του Ράλλυ Ακρόπολις με το Toyota GR Yaris Rally1.

Ο Takamoto Katsuta και ο Thierry Neuville κατέλαβαν τη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα στην υπερ

ειδική.

Ο Rossell ήταν πρώτος στην κατηγορία Rally 2 με το Lancia Ypsilon Rally 2, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Lancia στον αγώνα μετά από δεκαετίες.

Το Ράλλυ Ακρόπολις είναι ιδιαίτερα απαιτητικό και κερδίζει αυτός που θα διαχειριστεί καλύτερα τις συνθήκες και τα προβλήματα.

Η συνέχεια του αγώνα περιλαμβάνει περίπου 130 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών στη Στερεά Ελλάδα. Snapshot powered by AI

Του Γιάννη Σκουφή

Τον πιο γρήγορο χρόνο (1:39,2) πέτυχε ο Ogier με το Toyota GR Yaris Rally1. O Γάλλος πολυπρωταθλητής οδήγησε πολύ στρωτά και καθαρά, ξεσηκώνοντας τους θεατές.

Ο Takamoto Katsuta, επίσης με Toyota GR Yaris Rally1, ακολούθησε στη 2η θέση, ενώ τον τρίτο χρόνο πέτυχε ο Thierry Neuville με το Hyundai i20 N Rally1, που άφησε πίσω του τα Toyota GR Yaris Rally1 των οι Sami Pajari και Oliver Solberg που συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.

Πρώτος στην κατηγορία Rally 2 ήταν ο Rossell με το Lancia Ypsilon Rally 2 και με την ιταλική μάρκα να κάνει την επανεμφάνισή της στον εθνικό μας αγώνα μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες.

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις προμηνύεται, όπως πάντα, απρόβλεπτο, συναρπαστικό και σκληρό, καθώς δεν κερδίζει απαραίτητα ο ταχύτερος συνδυασμός, αλλά εκείνος που θα διατηρήσει έξυπνο ρυθμό, θα αποφύγει τα προβλήματα και θα διαχειριστεί καλύτερα τις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες για ανθρώπους και μηχανές.

Η δράση συνεχίζεται στη Στερεά Ελλάδα, με σχεδόν 130 χιλιόμετρα ειδικών διαδρομών.