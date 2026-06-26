Maserati: Νέα τεχνολογία και περισσότερη ουσία σε όλη τη γκάμα
Η Maserati προχωρά σε μια ουσιαστική αναβάθμιση των βασικών μοντέλων της, ενισχύοντας τον τεχνολογικό τους χαρακτήρα και βελτιώνοντας την αποδοτικότητα χωρίς να αλλοιώνει την ξεχωριστή τους προσωπικότητα.
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Οι αλλαγές αφορούν τις Grecale, GranTurismo και GranCabrio, καλύπτοντας τόσο τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και τις αμιγώς ηλεκτρικές Folgore.
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