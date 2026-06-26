Maserati: Νέα τεχνολογία και περισσότερη ουσία σε όλη τη γκάμα

Οι αλλαγές αφορούν τις Grecale, GranTurismo και GranCabrio, καλύπτοντας τόσο τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης όσο και τις αμιγώς ηλεκτρικές Folgore. Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

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