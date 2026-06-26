BYD: Η νέα υβριδική τεχνολογία DM 5.0 Super Hybrid ήρθε στην Ευρώπη
Η BYD έφερε στην Ευρώπη τη νέα γενιά της τεχνολογίας DM 5.0 Super Hybrid, με το Dolphin G DM-i.
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Πρόκειται για το πρώτο plug-in υβριδικό hatchback της κατηγορίας B στην ευρωπαϊκή αγορά, ενώ είναι και το πρώτο μοντέλο της BYD που έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί ειδικά για την Ευρώπη.
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