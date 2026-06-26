Chery Stockman: Ένα diesel plug-in υβριδικό pick-up με 476 ίππους

Του Γιάννη Σκουφή

Η Chery συνεχίζει να διευρύνει την παρουσία της στην κατηγορία των pick-up παρουσιάζοντας το νέο Stockman, ένα «αγροτικό» που ξεχωρίζει χάρη στον ασυνήθιστο συνδυασμό πετρελαιοκινητήρα και plug-in υβριδικού συστήματος.

Μάλιστα, με μεγάλη συνδυαστική ισχύ και πλήρη εξοπλισμό για δύσκολες εκτός δρόμου διαδρομές, η κινεζική εταιρεία στοχεύει ευθέως στα καθιερωμένα μοντέλα της κατηγορίας.

Η βάση του Stockman είναι ένα κλασικό πλαίσιο τύπου σκάλας, ενώ κάτω από το καπό βρίσκεται ένας νέος τετρακύλινδρος κινητήρας πετρελαίου 2.500 κυβικών που αποδίδει 282 ίππους και 650 Nm. Σε συνεργασία με το ηλεκτρικό σύστημα, η συνολική απόδοση φτάνει τους 476 ίππους και τα 800 Nm, τοποθετώντας το μεταξύ των πιο ισχυρών μοντέλων της κατηγορίας.

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Η μπαταρία υψηλής τάσης είναι τοποθετημένη στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου και, σύμφωνα με την Chery, η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία μπορεί να φτάνει έως και τα 100 χιλιόμετρα σύμφωνα με τον κύκλο NEDC της Αυστραλίας. Κινεζικές πηγές κάνουν λόγο ακόμη και για περίπου 170 χιλιόμετρα, χωρίς μάλιστα να έχει ανακοινωθεί η χωρητικότητα της μπαταρίας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το σύστημα τετρακίνησης, καθώς το Stockman διαθέτει υποπολλαπλασιασμό σχέσεων, τρία μπλοκέ διαφορικά, αλλά και κεντρικό διαφορικό, στοιχεία που σπάνια συναντώνται σε εξηλεκτρισμένα pick-up.

Με μήκος 5,45 μέτρων, ωφέλιμο φορτίο έως έναν τόνο και δυνατότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους, το νέο μοντέλο καλύπτει τις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής όσο και της ιδιωτικής χρήσης. Στο εσωτερικό, η Chery υιοθετεί μια σύγχρονη σχεδίαση, με δύο μεγάλες ψηφιακές οθόνες, ηλεκτρονικό επιλογέα μετάδοσης και πλούσιο εξοπλισμό άνεσης.

Το πρώτο εξαγωγικό βήμα του Stockman θα γίνει στην Αυστραλία, ενώ προς το παρόν δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα διατεθεί και στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου η Chery σχεδιάζει να ενισχύσει την παρουσία της μέσα στο 2027.