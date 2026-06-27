Οι Κινέζοι ξεπέρασαν το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου

Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν την εντυπωσιακή επέκτασή τους στην Ευρώπη, καταγράφοντας τον Μάιο ιστορικό ρεκόρ μεριδίου αγοράς 10,7% και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν πλέον έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ηπείρου.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Dataforce, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,4% τον Μάιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

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