Οι Κινέζοι ξεπέρασαν το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου
Tη μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσαν οι κινεζικές μάρκες, οι οποίες σχεδόν διπλασίασαν τις πωλήσεις τους φτάνοντας τις 121.030 μονάδες και κατακτώντας για πρώτη φορά διψήφιο ποσοστό αγοράς
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Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες συνεχίζουν την εντυπωσιακή επέκτασή τους στην Ευρώπη, καταγράφοντας τον Μάιο ιστορικό ρεκόρ μεριδίου αγοράς 10,7% και επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν πλέον έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ηπείρου.
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Dataforce, οι ταξινομήσεις νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 3,4% τον Μάιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
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