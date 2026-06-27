Η Opel ετοιμάζει νέο SUV με κινεζικές βάσεις

Η συνεργασία των ευρωπαϊκών κατασκευαστών με κινεζικές εταιρείες αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.

Η Opel φαίνεται πως ετοιμάζεται να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική μέσα από ένα νέο ηλεκτρικό SUV, το οποίο ενδέχεται να επαναφέρει ακόμη και το ιστορικό όνομα Antara.

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