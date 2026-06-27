Η Opel ετοιμάζει νέο SUV με κινεζικές βάσεις
Το νέο μοντέλο αναμένεται να τοποθετηθεί ανάμεσα στα Frontera και Grandland, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στη γκάμα της γερμανικής μάρκας.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η συνεργασία των ευρωπαϊκών κατασκευαστών με κινεζικές εταιρείες αποτελεί πλέον μία από τις σημαντικότερες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας.
Η Opel φαίνεται πως ετοιμάζεται να αξιοποιήσει αυτή τη δυναμική μέσα από ένα νέο ηλεκτρικό SUV, το οποίο ενδέχεται να επαναφέρει ακόμη και το ιστορικό όνομα Antara.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:15 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Αυτό είναι το πιο γρήγορο LEGO της ιστορίας!
08:46 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Οι Κινέζοι ξεπέρασαν το 10% της ευρωπαϊκής αγοράς αυτοκινήτου
08:15 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Opel ετοιμάζει νέο SUV με κινεζικές βάσεις
06:00 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εορτολόγιο 27 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
07:35 ∙ LIFESTYLE