Opel: Το Grandland δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα
Το νέο Opel Grandland δεν περιορίζεται στον ρόλο ενός ακόμα C-SUV με έντονη σχεδίαση και σύγχρονες τεχνολογίες.
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Για την Opel αποτελεί και πεδίο εφαρμογής πιο αποδοτικών μεθόδων παραγωγής, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πόρων χωρίς υποχώρηση στην ποιότητα.
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