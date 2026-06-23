Opel: Το Grandland δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα

Για την Opel αποτελεί και πεδίο εφαρμογής πιο αποδοτικών μεθόδων παραγωγής, με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης πόρων χωρίς υποχώρηση στην ποιότητα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας